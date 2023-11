COREA DEL NORD. Kim Jong Un riempie di armi il confine con Seul

La Corea del Nord ha dichiarato il 23 novembre che schiererà forze armate più potenti e nuove armi al confine con la Corea del Sud, un giorno dopo che Seoul ha sospeso parte dell’accordo militare del 2018 tra le due Coree per protesta contro il lancio di Pyongyang di un satellite spia.

Il ministero della Difesa della Corea del Nord ha dichiarato, riportano Kcna e Reuters, che ripristinerà tutte le misure militari che aveva interrotto nell’ambito dell’accordo con la Corea del Sud, progettato per allentare la tensione lungo il confine condiviso.

“D’ora in poi il nostro esercito non sarà mai vincolato dall’accordo militare Nord-Sud del 19 settembre”, si legge nella nota. “Ritireremo le misure militari adottate per prevenire tensioni militari e conflitti in tutte le sfere, comprese terra, mare e aria, e schiereremo forze armate più potenti e attrezzature militari di nuovo tipo nella regione lungo la linea di demarcazione militare”.

Il lancio satellitare dello scorso 21 novembre è stato il terzo tentativo del Nord quest’anno dopo due fallimenti e ha fatto seguito a un viaggio del leader nordcoreano Kim Jong Un in Russia, durante il quale il presidente Vladimir Putin ha promesso di aiutare Pyongyang a costruire satelliti.

Funzionari sudcoreani hanno affermato che l’ultimo lancio molto probabilmente ha visto l’assistenza tecnica russa nell’ambito di una partnership crescente che ha visto Pyongyang fornire alla Russia milioni di proiettili di artiglieria.

Russia e Corea del Nord hanno negato accordi sulle armi ma hanno promesso una cooperazione più profonda, anche sui satelliti.

Il 22 novembre la Corea del Sud ha sospeso parte dell’accordo intercoreano in risposta al lancio di Pyongyang e ha affermato che intensificherà immediatamente la sorveglianza lungo il confine pesantemente fortificato con il Nord.

La Corea del Nord ha accusato la Corea del Sud di aver annullato l’accordo, noto come Accordo militare globale, Cma, e ha affermato che Seoul sarà ritenuta “totalmente responsabile nel caso in cui scoppi uno scontro irreparabile” tra le due Coree.

La dichiarazione della Corea del Nord è arrivata poche ore dopo aver lanciato un missile balistico verso il mare al largo della sua costa orientale. L’esercito della Corea del Sud ha affermato che il lancio sembra essere fallito.

Un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha affermato che la decisione della Corea del Sud di sospendere parte del Cma è stata una “risposta prudente e moderata”, citando la “mancata adesione all’accordo” da parte della Corea del Nord.

Il 22 novembre, la Corea del Sud ha ripreso l’uso di aerei da ricognizione con e senza equipaggio nella zona di confine, riporta Yonhap.

Il patto Nord-Sud sospeso è stato firmato in un vertice del 2018 tra Kim Jong Un e l’allora presidente sudcoreano Moon Jae-in, una delle misure più concrete arrivate dopo mesi di diplomazia che si è bloccata nel 2019.

La Corea del Nord ha dichiarato martedì di aver messo in orbita il suo primo satellite spia, attirando la condanna internazionale per aver violato le risoluzioni delle Nazioni Unite che vietano l’uso della tecnologia applicabile ai programmi di missili balistici.

La Corea del Sud ha affermato che si ritiene che il satellite nordcoreano sia entrato in orbita, ma ci vorrà del tempo per valutare se stia funzionando normalmente.

Lucia Giannini

