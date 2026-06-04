COREA DEL NORD. Kim Jong Un ribadisce l’irrevocabile scelta nucleare del paese

La Corea del Nord ha rivelato un nuovo impianto per la produzione di uranio arricchito per uso militare, segnando un ulteriore passo nella sua continua espansione delle capacità nucleari.

Secondo quanto riportato giovedì dall’agenzia di stampa statale KCNA, il leader Kim Jong Un ha visitato il sito e ha chiesto una significativa accelerazione del programma nucleare del paese, impegnandosi a rafforzare le forze nucleari “a un ritmo esponenziale”, riporta Novinite.

KCNA ha affermato che l’impianto è dotato di “tecnologie più sofisticate”, pur non fornendo ulteriori dettagli sulla sua ubicazione o sui tempi di operatività. Il rapporto non ha chiarito da quanto tempo l’impianto sia attivo. L’Agenzia di stampa ha anche diffuso immagini che sembrano mostrare una sala centrifughe, suggerendo che l’impianto sia utilizzato per l’arricchimento dell’uranio destinato alla produzione di armi nucleari.

Durante la sua visita, Kim avrebbe affermato che la capacità produttiva di uranio arricchito per uso militare è più che raddoppiata negli ultimi cinque anni. Ha inoltre sottolineato quella che ha definito la crescente urgenza di rafforzare la deterrenza nucleare a causa delle tensioni con “i nemici più feroci”, un riferimento ampiamente interpretato come Stati Uniti e Corea del Sud.

Kim ha aggiunto di aver esaminato e confermato “l’ordine di priorità per l’attuazione dell’ambizioso piano futuro, concepito per potenziare esponenzialmente le forze nucleari del nostro Stato”. “La visita del compagno Kim Jong Un al nuovo impianto di produzione di materiale nucleare rappresenta un evento significativo che ribadisce ancora una volta la ferma volontà del nostro Partito e del nostro Stato di rafforzare le forze nucleari, le loro straordinarie capacità potenziali e le illimitate prospettive di sviluppo delle armi nucleari, garantendo così la sicurezza del Paese e il suo diritto allo sviluppo, scoraggiando la guerra e salvaguardando la pace e la stabilità nella regione e nel mondo”, conclude KCNA.

L’annuncio si allinea alla strategia della Corea del Nord di espandere il proprio arsenale nucleare, che il Paese presenta come deterrente contro quelle che considera azioni ostili da parte di Washington e Seul.

Le tensioni si sono ulteriormente acuite in seguito ai recenti conflitti globali, con Kim che in passato ha accusato gli Stati Uniti di “terrorismo e aggressione globale” dopo gli attacchi militari contro l’Iran all’inizio di quest’anno.

La Corea del Nord ha ripetutamente difeso il proprio sviluppo nucleare come essenziale per la sicurezza nazionale, nonostante le pesanti sanzioni internazionali imposte per i suoi programmi missilistici balistici e nucleari. Tuttavia, Pyongyang ha continuato a potenziare le proprie capacità sfidando tali restrizioni.

Nel 2024, il Paese ha rivelato per la prima volta l’esistenza di un impianto segreto di arricchimento dell’uranio, accompagnando la rivelazione con dichiarazioni simili che auspicavano una rapida espansione del proprio arsenale nucleare.

All’inizio di quest’anno, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha segnalato un “rapido aumento” dell’attività nei siti nucleari nordcoreani, avvertendo del continuo ampliamento del programma nonostante gli sforzi di monitoraggio a livello globale.

Luigi Medici

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