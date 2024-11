COREA DEL NORD. Kim Jong un parla ai militari: nucleare senza limiti e al fianco della Russia

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha rinnovato il suo appello per un’espansione “illimitata” del suo programma nucleare militare per contrastare le minacce guidate dagli Stati Uniti.

I suoi commenti, fatti durante la quarta riunione dei comandanti di battaglione e degli ufficiali politici, sono stati la sua prima critica diretta a Washington dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali statunitensi.

Kim ha condannato gli Stati Uniti per aver aggiornato le sue strategie di deterrenza nucleare con la Corea del Sud e per aver consolidato la cooperazione militare a tre vie che coinvolge il Giappone, che ha descritto come una “Nato asiatica” che stava aumentando le tensioni e l’instabilità nella regione, riporta The Herald.

Ha anche criticato gli Stati Uniti per il loro sostegno all’Ucraina contro la Russia. Ha insistito sul fatto che Washington e i suoi alleati occidentali stavano usando l’Ucraina come “truppe d’assalto” per scatenare una guerra contro Mosca ed espandere la portata dell’influenza militare degli Stati Uniti, riporta la Korean Central News Agency, Kcna.

“Attualmente, sono numerosi i fronti di cui sono responsabili le nostre forze rivoluzionarie, e ognuno di essi è un fronte importante che determina il destino del paese e del popolo e l’avanzata o la ritirata della rivoluzione. Tuttavia, il fronte più importante tra loro è quello antimperialista, e il compito più importante è la preparazione alla battaglia (…) Sottolineo ancora una volta che il compito più importante e vitale per le nostre forze armate è la guerra e la preparazione alla guerra”.

Kim Jong un ha affermato che “la grave situazione che si è verificata recentemente in varie regioni del mondo, soprattutto nella penisola coreana, richiede che tutti i soldati delle forze armate della Repubblica abbiano una corretta comprensione della situazione e siano più scrupolosi nella preparazione all’attacco. combattendo, aggiungendo che rafforzerà il suo potere nella penisola coreana, il più grande punto caldo del mondo. Ha analizzato il rischio di provocazioni militari da parte degli Stati Uniti e dei loro seguaci, che stanno intensificando le tensioni al peggior livello della storia mentre perseguono un’avventurosa politica militare per prendere il sopravvento.

Il blocco militare trilaterale formato da Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud, che rappresenta un importante fattore di pericolo per la pace e la stabilità della regione dell’Asia-Pacifico, compresa la penisola coreana, sta rivelando più chiaramente la sua natura minacciosa.

Gli Stati Uniti, che hanno lanciato frettolosamente una “versione asiatica della NATO” come un modo per trasformare l’alleanza ROK-USA in un’alleanza nucleare a tutti gli effetti e rafforzare la cooperazione militare trilaterale tra Stati Uniti, Giappone e Repubblica di Corea, stanno dispiegano quotidianamente attrezzature militari strategiche in Corea e nei suoi dintorni e stanno dispiegando attrezzature militari strategiche, compresi i paesi membri della NATO. Stiamo conducendo ferocemente vari tipi di addestramento per attirare le forze armate dei nostri alleati e prepararle alla guerra di aggressione.

I preoccupanti movimenti di Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud, che stanno gradualmente distruggendo l’ambiente strategico della regione della penisola coreana attraverso il rafforzamento esclusivo del blocco militare e le successive operazioni di guerra, stanno causando una crisi di sicurezza in Europa a causa della costante espansione di il sistema delle alleanze militari e la politica illegale e sconsiderata verso est ricorda le attività criminali della NATO.

In definitiva, l’alleanza militare guidata dagli Stati Uniti si sta espandendo in un’area più ampia che comprende l’Europa e la regione dell’Asia-Pacifico, e il peso dell’invasione si sta concentrando sul nostro Paese, che non è altro che il nemico più ostile dell’America e il belligerante di più lunga data (…) Americani e coreani si stanno avvicinando ad azioni che avranno conseguenze molto pericolose.

Gli Stati Uniti, il Giappone e la Corea del Sud non potranno mai sottrarsi alla responsabilità di essere dei gravi criminali che hanno distrutto la pace e la stabilità della penisola coreana e della regione.

La sporca identità degli Stati Uniti, leader di un gruppo che distrugge la pace e la stabilità e che spinge costantemente in un labirinto il contesto di sicurezza della penisola coreana, ci fa sentire ripetutamente la questione di quali scelte strategiche dobbiamo fare per governare i nostri avversari (…) Il rafforzamento delle forze nucleari è già da tempo per noi una politica irreversibile, e tutto ciò che resta da fare è stabilire una posizione operativa più perfetta affinché le forze nucleari possano svolgere anche adesso la missione di deterrenza bellica e la seconda missione (…) Continueremo a rafforzare le capacità di autodifesa della nazione, incentrate sulle forze nucleari, senza limiti e senza soddisfazione”.

Venendo all’Ucraina ha detto: “Dobbiamo considerare la guerra contro la Russia, che gli Stati Uniti e l’Occidente stanno conducendo con l’Ucraina come forza d’assalto, come una guerra volta ad aumentare l’esperienza pratica di combattimento e ad espandere la portata dell’intervento militare in tutto il mondo. Ora, mentre i mercanti di guerra americani continuano a fornire sostegno militare all’Ucraina e a Israele, continuando la guerra, sempre più paesi sono coinvolti in questo, e la situazione della sicurezza internazionale sta diventando più pericolosa, sollevando l’ansia che possa scoppiare una terza guerra mondiale.

Il rischio di guerra è in agguato ovunque sul pianeta e nessuno può prevedere quando e in quale regione scoppierà la guerra. Mentre il mondo è testimone dell’uso della forza in Europa e nel Medio Oriente, riconosce anche la penisola coreana come un’area con la più alta probabilità che si verifichi un conflitto armato.

Tutti i livelli delle nostre forze armate devono indirizzare rigorosamente tutte le attività verso i preparativi di guerra e compiere ogni sforzo per realizzarli rapidamente. Ogni giorno oggi è un momento molto prezioso per accelerare i preparativi per affrontare la guerra”.

