COREA DEL NORD. Kim Jon Un aumenterà le armi nucleari “in modo esponenziale”

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha detto che il paese sta ora implementando una politica di costruzione di una forza nucleare per aumentare il numero di armi nucleari “in modo esponenziale”.

Come riporta KCNA, nel discorso celebrativo dell’anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Democratica di Corea, Kim ha detto che il paese deve preparare più a fondo la sua “capacità nucleare e la sua prontezza a usarla correttamente in qualsiasi momento per garantire i diritti di sicurezza dello stato”.

È necessaria una forte presenza militare per affrontare “le varie minacce poste dagli Stati Uniti e dai suoi seguaci”, ha aggiunto il leader coreano.

Kim ha anche detto che la Corea del Nord sta affrontando una “grave minaccia” da quello che vede come un blocco militare basato sul nucleare guidato dagli Stati Uniti nella regione. «La conclusione ovvia è che la forza nucleare della RPDC e la sua posizione per essere impiegata correttamente in qualsiasi momento per garantire il diritto dello Stato alla sicurezza dovrebbero essere perfezionate più approfonditamente. Stiamo ora portando avanti con fermezza la politica di rafforzamento delle nostre forze armate nucleari con un aumento esponenziale del numero di armi nucleari e la forza di combattimento nucleare della nostra Repubblica viene gestita sotto un rigido sistema di comando e controllo. Il nostro è uno Stato responsabile dotato di armi nucleari. Le armi nucleari che abbiamo posseduto per difenderci, che siamo costantemente esposti a una grave minaccia nucleare, non rappresentano una minaccia per nessun altro. Qualsiasi forza che strombazzi sulla minaccia da parte della forza armata nucleare della RPDC non può che ammettere la propria intenzione ostile di attaccare quest’ultima con armi nucleari”.

Il vice ministro della Difesa per la politica della Corea del Sud, Cho Chang-rae, e le sue controparti statunitensi e giapponesi hanno condannato martedì la recente diversificazione dei sistemi di consegna nucleare, i test e i lanci di più missili balistici da parte di Pyongyang.

Incontrandosi a Seul, i tre hanno ribadito l’impegno a rafforzare la cooperazione trilaterale per garantire la pace nella regione, anche scoraggiando le minacce nucleari e missilistiche della Corea del Nord, secondo una dichiarazione congiunta rilasciata dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

Hanno anche concordato di tenere una seconda esercitazione militare trilaterale nota come Freedom Edge nel prossimo futuro.

La Corea del Sud ha tenuto martedì, anche una riunione ministeriale della difesa con gli stati membri del Comando delle Nazioni Unite, riporta Reuters.

L’Unc è guidato dal comandante dell’esercito statunitense di stanza in Corea del Sud. Il mese scorso, la Germania è diventata l’ultima ad unirsi all’Unc in Corea del Sud il suo compito è sorvegliare il confine fortificato con la Corea del Nord e si è impegnata a difendere il Sud in caso di guerra.

La Corea del Nord ha criticato il comando Onu come “organizzazione di guerra illegale” e l’ingresso della Germania nella forza di monitoraggio delle frontiere dell’Onu come un aumento delle tensioni.

Lucia Giannini

