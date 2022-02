COREA DEL NORD. Kim Jing Un vestito come il padre spaventa civili e militari

Ai nordcoreani l’ultima apparizione di Kim Jong Un ricorda molto da vicino suo padre, Kim Jong Il per l’abbigliamento che lo ricorda molto da vicino. Il giovane Kim potrebbe aver emulato lo stile sartoriale di suo padre per evidenziare i risultati della sua famiglia. Kim Jong Un è apparso alla cerimonia di inaugurazione di 10.000 nuove unità abitative nel distretto Hwasong di Pyongyang sabato scorso indossando una giacca a vento color kaki, chiamata “Songun Suit” in Corea del Nord, e occhiali da sole.

Suo padre indossava spesso una giacca a vento color cachi e occhiali da sole quando faceva visite politiche; così, quando suo figlio si è presentato all’evento con lo stesso abbigliamento, la gente del posto si è subito ricordata di suo padre.

Stando al Daily NK, tre cose ricordano alla gente Kim Jong Il: giacca a vento, occhiali da sole e un ushanka; con Kim Jong Un che si presenta indossando due delle tre cose, tutti sanno che stava cercando di copiare suo padre; molti abitanti di Pyongyang, poi, dicono di pensare alla “Ardua Marcia” quando vedono il leader nordcoreano indossare una moda “alla Kim Jong Il”. Ciò significa che si ricordano della fame e della carestia legate alla Marcia Ardua.

Inoltre, con la popolazione che soffre di difficoltà economiche a causa della prolungata chiusura del confine per il controllo del CovidD-19, i nordcoreani si starebbero chiedendo se questo sia l’inizio di una “Seconda Marcia Ardua”.

I militari hanno invece pensato alla “politica Songun” vedendo Kim e la sua moda retrò; la gente ricorda l’era della politica di Songun come un’epoca di grave tirannia, tanto che anche i soldati non hanno buoni ricordi di quel periodo.

Le unità militari erano in competizione tra loro per offrire cibo e condizioni di base migliori per le visite di Kim Jong Il. Inoltre, le famiglie militari dovevano fornire da 100 a 300 chilogrammi di carne di maiale per far sembrare che i soldati fossero ben nutriti.

A causa di questi ricordi spiacevoli dell’era di Kim Jong Il, i militari hanno criticato la decisione del figlio di vestirsi come suo padre.

Lucia Giannini