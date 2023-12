COREA DEL NORD. Kim fa i soldi vendendo diritti di pesca ai cinesi

Pyongyang guadagna milioni di dollari ogni anno vendendo i diritti di pesca alle compagnie di pesca cinesi che lavorano nelle acque nordcoreane sono sotto la protezione della guardia costiera nordcoreana.

Stando a Daily NK, le società di pesca cinesi affittano i diritti di pesca dalle autorità nordcoreane per 50 milioni di Renmimbi ogni anno in modo che possano coltivare e pescare nelle acque territoriali della Corea del Nord. Il prezzo dei diritti di pesca della Corea del Nord dipende dalle dimensioni e dall’ubicazione dell’area in questione, ma nel complesso il prezzo è molto più alto rispetto a diversi anni fa.

Le aree affittate alle compagnie di pesca cinesi sono concentrate principalmente intorno alle isole Ka, Taehwa e Sinmi, a sud della penisola di Cholsan, nella provincia di Pyongan settentrionale. Alcune compagnie di pesca catturano turbanti cornuti, granchi blu e ricciole in grandi quantità, mentre altre allevano vongole e meduse.

I cinesi hanno portato una nave abbastanza grande da ospitare i dipendenti; questa base operativa galleggiante ha disattivato il suo sistema di identificazione automatica per mantenere segreta la sua posizione.

Quando arriva il momento di spedire in Cina i frutti di mare pescati nelle acque della Corea del Nord, la base galleggiante non si sposta, altre navi cinesi si avvicinano per il trasbordo del carico in acque aperte.

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha vietato alla Corea del Nord di esportare prodotti ittici con la risoluzione 2371, adottata nell’agosto 2017. Quando la Corea del Nord ha cercato di eludere il divieto vendendo i diritti di pesca, invece dei prodotti ittici, in cambio di valuta estera, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si è mosso per vietare esplicitamente la vendita dei diritti di pesca attraverso la risoluzione 2397 del dicembre 2017.

Il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite contro la Corea del Nord ha dichiarato in un rapporto di un gruppo di esperti pubblicato il 27 ottobre che sta attualmente esaminando le prove che i prodotti ittici nordcoreani vengano venduti nei mercati cinesi.

