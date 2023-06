COREA DEL NORD. Kim darà più armi a Putin, secondo gli USA

Gli Stati Uniti temono che la Corea del Nord stia pianificando di consegnare più armi alla Russia, ha dichiarato il Dipartimento di Stato americano dopo che il leader nordcoreano Kim Jong-un ha giurato di rafforzare la cooperazione strategica con Mosca.

Lunedì 12 giugno, l’agenzia di stampa statale nordcoreana Kcna ha dichiarato che Kim ha fatto questa promessa in un messaggio al presidente russo Vladimir Putin in occasione della festa nazionale della Russia.

Kim ha chiesto una “più stretta cooperazione strategica” con Mosca, “tenendo saldamente la mano al presidente russo, in conformità con il desiderio comune dei popoli dei due Paesi di realizzare il grande obiettivo di costruire un Paese potente”, ha detto Kcna.

Anche il ministro degli Esteri nordcoreano Choe Son-hui ha inviato un messaggio di congratulazioni al suo omologo russo, Sergey Lavrov, e ha promesso una maggiore cooperazione tra le due nazioni, secondo quanto riportato martedì dai media statali. Nel messaggio inviato lunedì al ministro degli Esteri russo in occasione della Giornata della Russia, Choe ha affermato che Pyongyang e Mosca hanno inaugurato un nuovo “periodo d’oro” nelle loro relazioni di amicizia, secondo quanto riportato dalla Korean Central News Agency.

«La cooperazione e il sostegno reciproci in termini di affari bilaterali e internazionali sono diventati più forti che in qualsiasi altro momento», ha dichiarato Choe. Secondo Kcna, Choe ha anche espresso la fiducia che le due nazioni costruiranno una più forte “cooperazione strategica e tattica” nel campo della diplomazia per lo sviluppo dei legami bilaterali.

Il Dipartimento di Stato Usa ha detto che, nonostante Pyongyang abbia negato di aver venduto armi alla Russia per la sua guerra in Ucraina, gli Stati Uniti hanno confermato che la Corea del Nord ha completato una consegna di armi, tra cui razzi di fanteria e missili, al gruppo Wagner sostenuto dal Cremlino nel novembre 2022, riporta Korea Times.

La Corea del Nord ha cercato di stringere legami più stretti con il Cremlino e ha appoggiato Mosca dopo l’invasione dell’Ucraina l’anno scorso, accusando la “politica egemonica” e “le maniere forti” degli Stati Uniti e dell’Occidente.

A marzo 2023 gli Stati Uniti hanno dichiarato di essere in possesso di nuove informazioni secondo cui la Russia starebbe cercando attivamente di acquisire ulteriori armi dalla Corea del Nord in cambio di aiuti alimentari.

Luigi Medici