COREA DEL NORD. Kim avrebbe ingrandito la fabbrica dei missili per Putin

La Corea del Nord starebbe espandendo un importante complesso di produzione di armi che assembla un tipo di missile a corto raggio utilizzato dalla Russia in Ucraina.

La struttura, nota come stabilimento dell’11 febbraio, fa parte del complesso di macchine Ryongsong ad Hamhung, la seconda città più grande della Corea del Nord, sulla costa orientale del paese. Il James Martin Center for Nonproliferation Studies, Cns, situato presso il Middlebury Institute of International Studies di Monterey, ha affermato che l’impianto era l’unico noto a produrre la classe di missili balistici a combustibile solido Hwasong-11, riporta Reuters.

Secondo Kiev, queste munizioni, note in Occidente come KN-23, sono state utilizzate dalle forze russe in Ucraina.

Sia Mosca che Pyongyang hanno negato che la Corea del Nord abbia trasferito armi da usare contro l’Ucraina; Russia e Corea del Nord hanno firmato un trattato di difesa reciproca a giugno e si sono impegnate a rafforzare i loro legami militari.

Delle immagini satellitari, scattate all’inizio di ottobre da Planet Labs, mostrano quello che sembra essere un ulteriore edificio di assemblaggio in costruzione e una nuova struttura abitativa, probabilmente destinata ai lavoratori, secondo il Cns. Sembra anche che Pyongyang stia migliorando gli ingressi per alcune delle strutture sotterranee del complesso.

Nel 2023, i media statali nordcoreani hanno pubblicato delle immagini in cui compare il leader nordcoreano Kim Jong Un mentre cammina nei nuovi edifici del complesso di Hamhung, in cui i lavoratori stavano assemblando kit di coda e coni di prua per quello che sembrava essere il KN-23.

In passato, i video pubblicati dai media statali nordcoreani mostrano che il complesso ha prodotto dalle ruote dei carri armati agli involucri per i motori dei razzi.

Il KN-23 è stato testato per la prima volta a maggio 2019 ed è progettato per eludere le difese missilistiche volando su una traiettoria più bassa e “depressa”, rendendolo potenzialmente utile per la Russia nella ricerca di modi per penetrare le difese aeree dell’Ucraina.

La nordcoreana Kcna ha riferito che sono in corso lavori di costruzione presso il Ryongsong Machine Complex: la struttura “sta portando avanti i progetti per raggiungere l’obiettivo di modernizzazione pianificato per quest’anno”. Il lavoro include la ricostruzione degli impianti di produzione, nonché l’assemblaggio e l’installazione di attrezzature presso officine meccaniche e un’officina di fusione dell’acciaio, ha affermato.

Secondo la sudcoreana SI Analytics, la nuova costruzione presso l’impianto dell’11 febbraio, parte della costruzione vicino all’area di carico sarebbe stata probabilmente utilizzata per nascondere le future operazioni della fabbrica ai satelliti.

“Considerando la presenza di numerosi materiali da costruzione, veicoli e vagoni merci scoperti carichi di materiali intorno al sito, la costruzione sembra procedere rapidamente”, ha affermato l’azienda. Il rapporto affermava che la struttura era utilizzata per produrre missili balistici, senza nominare il KN-23.

SI Analytics ha affermato di aver anche identificato una nuova costruzione presso il vicino Complesso Vinalon dell’8 febbraio, che si ritiene produca carburante per missili balistici. La costruzione potrebbe essere finalizzata ad aumentare la produzione di propellenti solidi o Udmh, un importante carburante liquido per motori di razzi, afferma il rapporto.

