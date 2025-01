COREA DEL NORD. Kim apre ai turisti russi le spiagge nordcoreane

Un’agenzia di viaggi russa ha iniziato ad attrarre turisti nella nuova zona turistica di Kalma in Corea del Nord lungo la costa orientale, portando potenzialmente i russi come primi turisti stranieri nella località, come hanno mostrato i social media dell’azienda venerdì scorso.

Vostok Intur, un’agenzia di viaggi con sede a Vladivostok che organizza viaggi in Corea del Nord, ha annunciato tre date del tour nella località turistica di Wonsan-Kalma a partire da inizio luglio, invitando i turisti a partecipare al programma, secondo un account Telegram, riporta Yonhap.

“Siate i primi ospiti e trascorrete una vacanza indimenticabile in uno dei luoghi più ecologicamente puliti al mondo con il miglior intrattenimento per qualsiasi budget, ristoranti per tutti i gusti”, ha affermato il post russo.

Il programma dura otto giorni, con il primo tour programmato per il 7-14 luglio e altri due tour ad agosto. Il costo è fissato a 137724 rubli, più spese aggiuntive. La quota comprende sette notti con tre pasti al giorno, inclusi tutti i voli e tour interni di Pyongyang nel viaggio di ritorno, ha affermato il post.

Il mese scorso, la Corea del Nord ha annunciato l’apertura della zona turistica costiera, prevista per giugno, dopo 10 anni di lavori, una mossa vista come volta a garantire valute estere in mezzo alle sanzioni internazionali.

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha ispezionato il sito con sua figlia, elogiandolo come il “primo grande passo” per far progredire l’industria del turismo e descrivendolo come “molto spettacolare, bello e magnifico”.

A febbraio dello scorso anno si erano già aperte le piste da sci nordcoreane per gi sciatori russi.Ben 100 turisti russi per un viaggio di quattro giorni sugli sci definito dall’ambasciata russa come “Pyongyang apre le sue porte”.

Sorvegliati attentamente dai “guardiani” del governo, che limitavano ciò che potevano vedere e dove potevano andare, i turisti russi hanno poi descritto di aver trascorso del tempo in resort sciistici di lusso.

Anna Lotti

