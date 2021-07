COREA DEL NORD. Kim ammette la presenza del Covid 19 e dà la colpa a burocrati

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha rimproverato gli alti funzionari per i fallimenti nella prevenzione del coronavirus che hanno causato una “grande crisi”, usando un linguaggio forte che ha sollevato lo spettro di un’epidemia di massa in un paese che sarebbe difficilmente in grado di gestirla.

Kcna, il 30 giugno, non ha specificato quale errore “cruciale” ha spinto Kim a convocare la riunione del Politburo del Partito dei Lavoratori, ma gli esperti hanno detto che la Corea del Nord potrebbe essere alle prese con una significativa battuta d’arresto nella sua lotta contro la pandemia. Finora, riporta Ap, la Corea del Nord ha affermato di non aver avuto infezioni da coronavirus, nonostante abbia testato migliaia di persone e condivida un confine poroso con la Cina.

Alla riunione del Politburo, Kim ha criticato gli alti funzionari per presunta incompetenza, irresponsabilità e passività nella pianificazione ed esecuzione delle misure anti-virus in mezzo al prolungarsi della pandemia, ha detto la Korean Central News Agency.

Kim ha detto che «gli alti funzionari responsabili di importanti affari statali hanno trascurato l’attuazione delle importanti decisioni del partito sull’adozione di misure organizzative, istituzionali, materiali, scientifiche e tecnologiche come richiesto dalla prolungata campagna di prevenzione epidemica di emergenza statale (…) Questo ha causato un caso cruciale di creazione di una grande crisi nel garantire la sicurezza dello stato e la sicurezza del popolo e ha comportato gravi conseguenze».

Il partito ha richiamato un membro non specificato del potente Presidium del Politburo, che consiste di Kim e altri quattro alti funzionari: Kim potrebbe sostituire il suo premier di gabinetto Kim Tok Hun, ritenuto responsabile dei fallimenti nel lavoro anti-epidemia del governo.

Dall’inizio della pandemia, la Corea del Nord ha descritto i suoi sforzi anti-virus come una “questione di esistenza nazionale”, ha bloccato il turismo, ha fatto partire i diplomatici e ha fortemente ridotto il traffico transfrontaliero e il commercio. L’isolamento ha ulteriormente messo a dura prova un’economia già colpita da decenni di cattiva gestione e da sanzioni paralizzanti guidate dagli Stati Uniti sul programma di armi nucleari del paese.

Kim, durante una conferenza politica all’inizio di questo mese, ha chiesto ai funzionari di prepararsi a prolungate restrizioni COVID-19, indicando che il paese non è pronto ad aprire i suoi confini nonostante i suoi guai economici.

La Corea del Nord ha detto all’Organizzazione Mondiale della Sanità che non ha trovato una singola infezione da coronavirus dopo aver testato più di 30.000 persone, comprese molte descritte come aventi febbre o sintomi respiratori.

I controlli di frontiera estesi della Corea del Nord arrivano tra le incertezze sulle prospettive di vaccinazione del paese. COVAX, il programma sostenuto dall’ONU per spedire i vaccini COVID-19 in tutto il mondo, ha detto a febbraio che la Corea del Nord potrebbe ricevere 1,9 milioni di dosi nella prima metà dell’anno, ma i piani sono stati ritardati a causa delle carenze globali.

Tommaso Dal Passo