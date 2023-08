COREA DEL NORD. Kim adesso lancia i missili dalle navi

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha supervisionato un test missilistico ha dichiarato il 21 agosto l’agenzia di stampa statale Kcna, mentre la Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni militari annuali che Pyongyang considera una prova di guerra.

Kim ha visitato un gruppo navale di stanza sulla costa orientale per supervisionare il test a bordo di una nave da guerra, riporta Kcna, ripresa da Reuters senza specificare la data del suo viaggio.

Il lancio mirava a verificare la “funzione di combattimento della nave e le caratteristiche del suo sistema missilistico”, migliorando al contempo la capacità dei marinai di svolgere una “missione di attacco in una guerra reale”, prosegue Kcna, aggiungendo che il missile della nave ha colpito il bersaglio. Kim ha detto che la nave manterrà «un’alta mobilità e un potente potere d’attacco e una costante preparazione al combattimento per far fronte a situazioni improvvise».

Il ministero della Difesa della Corea del Sud ha dichiarato di aver rilevato segni del lancio, ma che le affermazioni della Kcna erano “esagerate” e “diverse dai fatti”, senza però approfondire.

L’ultimo test missilistico è avvenuto mentre la Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno iniziato lunedì le esercitazioni estive Ulchi Freedom Shield, progettate per migliorare le loro risposte congiunte alle minacce nucleari e missilistiche della Corea del Nord.

Pyongyang ha denunciato le esercitazioni militari degli alleati come una prova di guerra nucleare.

L’esercito sudcoreano ha dichiarato che le esercitazioni di quest’anno si svolgeranno sulla “più grande scala mai vista”, coinvolgendo decine di migliaia di soldati di entrambe le parti, oltre ad alcuni Stati membri del Comando delle Nazioni Unite.

Il presidente Yoon Suk Yeol ha dichiarato che le esercitazioni prevedono diversi scenari di emergenza, come attacchi informatici, terroristici e con droni e una campagna di disinformazione da parte del Nord.

“La vera pace si conserva solo con una forza schiacciante, non con le suppliche unilaterali o la buona volontà”, ha detto Yoon a una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale.

«La Corea del Nord parla di attacchi nucleari preventivi e di preparativi per una guerra offensiva, ma noi reagiremo immediatamente e in modo schiacciante a qualsiasi provocazione», ha poi aggiunto.

I parlamentari sudcoreani hanno detto che il Nord potrebbe lanciare un missile balistico intercontinentale o intraprendere altre azioni militari per protestare contro le esercitazioni degli alleati o il vertice della scorsa settimana tra Corea del Sud, Stati Uniti e Giappone.

Negli ultimi due anni, la Corea del Nord ha testato quelli che chiama “missili da crociera strategici”, che secondo alcuni analisti potrebbero essere dotati di testate nucleari. Mentre modernizza e rafforza la sua potenza navale, a marzo la Corea del Nord ha mostrato un nuovo drone d’attacco sottomarino con capacità nucleare.

I missili nordcoreani possono volare per oltre mille km e colpire obiettivi terrestri; la nuova nave sembra essere una corvetta, progettata per ridurre al minimo il rilevamento radar.

A bordo della nave, Kim ha promesso di rafforzare la marina con una migliore efficienza di combattimento e moderni mezzi di superficie e subacquei con capacità offensive e difensive.

«Daremo impulso alla modernizzazione delle armi e delle attrezzature navali, compresa la costruzione di potenti navi da guerra e lo sviluppo di sistemi d’arma di bordo e subacquei», ha dichiarato il leader nordcoreano.

Maddalena Ingroia