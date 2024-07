COREA DEL NORD. Internet batte la paura di Kim tra i lavoratori in Russia

Le autorità nordcoreane hanno inviato nuovi lavoratori in Russia in vista del vertice tra Kim Jong Un e Vladimir Putin.

Stando a Daily NK, le autorità nordcoreane hanno inviato centinaia di nuovi lavoratori nell’Estremo Oriente russo all’inizio di giugno. I nuovi lavoratori sono operai edili militari. La maggior parte di loro ha esperienza di lavoro in Russia prima del gennaio 2020, quando la Corea del Nord ha chiuso i confini a causa del COVID-19.

Questi lavoratori hanno prestato servizio militare obbligatorio come coscritti tra i 20 e i 30 anni svolgendo lavori di costruzione in Russia. Dopo aver prolungato il servizio militare, ora sono tornati in Russia come sottufficiali dell’esercito con il grado di sergente.

Ciò significa che, sebbene un tempo fossero lavoratori di basso rango, ora gestiscono piccoli gruppi di manodopera arruolata o svolgono il ruolo di agenti freelance, generando lavoro collegando le aziende nordcoreane con i commercianti russi.

Gli operai sono tutti sergenti e hanno circa trentacinque anni. Sono tutti sposati e hanno almeno un figlio. Le autorità nordcoreane in genere costringono i lavoratori stranieri a lasciare le loro famiglie a casa come ostaggi per evitare defezioni.

Sembra che le autorità nordcoreane preferiscano simili lavoratori con esperienza di lavoro in Russia, perché usano la loro esperienza per guadagnare rapidamente valuta estera. A differenza dei lavoratori della fascia più bassa, i sottufficiali inviati in Russia come manager o agenti freelance possono guadagnare circa 10.000 dollari all’anno. La concorrenza per i posti di lavoro sarebbe stata feroce, riporta Daily NK.

Tutti questi lavoratori sono stati messi in guardia sulle conseguenze dell’accesso a informazioni vietate; tuttavia, le autorità nordcoreane sarebbero piuttosto preoccupate che lavoratori con precedenti esperienze in Russia possano facilmente accedere a informazioni esterne tramite i loro telefoni cellulari e quindi poter tentare la defezione.

Per questo motivo i lavoratori sono stati sottoposti ad un accurato screening ideologico durante il processo di selezione. Dopo la selezione, hanno superato diversi cicli di formazione ideologica e, anche dopo essere arrivati ​​in Russia, sono stati avvertiti di non usare telefoni cellulari o Internet. E starebbero anche continuando a ricevere formazione ideologica.

“I lavoratori sono stati avvertiti più volte che, mentre nelle società commerciali alle quali sono affiliati possono usare i cellulari per contattare i commercianti russi, se vengono sorpresi ad usare Internet, i soldi guadagnati verranno confiscati e verranno immediatamente arrestati e rispediti in Corea del Nord”, hanno detto le fonti a Daily Nk.

La realtà però starebbe superando la fedeltà ideologica: questi lavoratori specializzati sarebbero ansiosi di utilizzare Internet, forse perché hanno avuto esperienza nell’uso dei telefoni cellulari durante i loro precedenti periodi in Russia.

In Russia un cellulare usato costa circa 50 dollari. Finché il telefono ha una scheda SIM, può telefonare e accedere a Internet. I manager e anche i lavoratori di livello inferiore a volte ottengono i telefoni cellulari chiedendo ai loro colleghi in Russia, Uzbekistan o altrove di procurarseli.

I lavoratori inviati in Russia usano i loro telefoni cellulari acquisiti segretamente per guardare notizie o programmi televisivi sudcoreani o ascoltare musica pop sudcoreana: ”Le persone che hanno provato Internet vogliono davvero avere telefoni cellulari con accesso a Internet”, ha detto la fonte; “Né le pistole né le spade impediranno loro di usare i cellulari”, ha poi aggiunto.

Tommaso Dal Passo

