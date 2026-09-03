COREA DEL NORD. Il nuovo volto di Pyongyang

La capitale della RPDC, Pyongyang, ha subito una trasformazione radicale negli ultimi cinque anni. Sono stati costruiti oltre 50.000 appartamenti moderni, tra cui quelli nelle vie Songhwa, Hwasong, Rimhung, Jonwi e Saeppyol, nel quartiere delle case a schiera sul lungofiume di Pothong, nell’area di Taephyong e nei distretti residenziali di terza e quarta fase, ciascuno con 10.000 appartamenti, nella zona di Hwasong.

Questo cambiamento sorprendente a Pyongyang rivela alcune caratteristiche peculiari. Innanzitutto, tutte le moderne strutture architettoniche sono state realizzate con risorse locali, riporta l’agenzia iraniana Ilna.

È prassi consolidata che la progettazione e la costruzione per lo sviluppo urbano vengano affidate tramite gara d’appalto. Non è quindi esagerato affermare che la maggior parte delle strutture architettoniche più caratteristiche in molti paesi sono opera di architetti e costruttori di fama mondiale.

Al contrario, le strutture di recente costruzione, inclusi i palazzi di 80 piani nelle vie Songhwa e Jonwi, sono state tutte progettate e realizzate da manodopera locale. Molti visitatori di Pyongyang ammirano le spettacolari strutture, tra cui la birreria Hwasong Taedonggang in via Rimhung e i negozi in stile cavalcavia e il ristorante Hwasong Ragwon BBQ nel quartiere residenziale di terza fase di Hwasong, tutti realizzati grazie all’impegno locale.

In secondo luogo, la diversità, l’unicità e il valore artistico sono adeguatamente preservati nella composizione degli edifici e nella disposizione delle strade.

Un esempio tipico sono gli edifici del quartiere di Hwasong. Tutti quelli costruiti in ogni strada e in ogni fase presentano caratteristiche ben definite e un’armonia artistica. Nessuno di essi presenta elementi simili, offrendo così ai pedoni la sensazione di ammirare delle opere d’arte.

Non sorprende che alcuni visitatori di Pyongyang, mentre visitano il quartiere di Hwasong, abbiano scambiato palazzi residenziali per alberghi, pensando che ci fossero molti hotel.

Ciò che merita particolare attenzione è il carattere esemplare che assume quest’area di recente sviluppo.

I coreani condividono la convinzione che la trasformazione di Pyongyang sia solo all’inizio. Secondo quanto riferito, la costruzione della capitale continuerà anche in futuro e l’area di Hwasong servirà da modello per la riqualificazione di altre zone della città. Kim Jong Un, presidente del Consiglio di Stato della RPDC, avrebbe fornito personalmente indicazioni su numerosi progetti e piani urbanistici per cambiare l’aspetto di Pyongyang, in particolare dell’area di Hwasong.

È stata recentemente inaugurata la quarta fase di costruzione di 10.000 appartamenti nell’area di Hwasong, in RPDC.

Maddalena Ingrao

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