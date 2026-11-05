COREA DEL NORD. Il colpo da 6,4 miliardi: così la Corea del Nord ha svuotato Binance con un finto colloquio di lavoro

È iniziato tutto come iniziano mille truffe su LinkedIn: un’offerta di lavoro, due colloqui, un compito da scaricare a casa. Solo che questa volta, dall’altra parte dello schermo, c’era Pyongyang. E alla fine sono spariti 6,4 miliardi di dollari da Binance, il più grande furto crypto della storia.

A ricostruirlo è Chainalysis, che da 18 mesi traccia la stessa firma. La chiamano “contagious interview”, il colloquio contagioso. Gli hacker nordcoreani, spiega l’analista Tom McLouth, non attaccano il sistema: attaccano la persona con le chiavi. A settembre un ingegnere di Binance viene contattato su una piattaforma di recruiting legittima da un’azienda che non esiste. Due giri di colloqui per costruire fiducia, poi il file: “scarica questo task”. Dentro c’è il malware, riporta AT.

Da lì la porta si apre. Il codice ruba credenziali cloud, sessioni del browser, frasi di recupero dei wallet anche se non sono mai state salvate sul pc infetto, come ha documentato anche Microsoft. A Binance, gli aggressori usano l’accesso per entrare in uno strumento interno di intelligenza artificiale e risalire fino all’infrastruttura dell’exchange.

Non è un salto improvviso. È l’ultimo gradino di una palestra durata mesi. Solo negli ultimi 18 mesi Chainalysis ha attribuito oltre 14,3 milioni di dollari a schemi identici, dai piccoli portafogli privati alle DAO (Decentralized Autonomous Organization). “Hanno perfezionato ed evoluto la metodologia”, dice McLouth. “Così si arriva alla più grande rapina della storia”.

La novità del 2025 è dove nascondono le istruzioni. Non più server da sequestrare, ma la blockchain stessa. Lo chiamano Blockchain Dead Drop. Le transazioni diventano infrastruttura di comando e controllo, più resiliente. Una tecnica, l’EtherHiding, infila i comandi in transazioni su TRON e Aptos che puntano a un payload su BNB Smart Chain. Se TRON non risponde, c’è Aptos di riserva. Più di recente il “null receiver”: l’ordine è codificato in un indirizzo che non appartiene a nessuno.

E poi c’è l’altro volto dell’ecosistema: migliaia di informatici nordcoreani assunti con identità rubate e VPN in aziende di tutto il mondo, pagati in stablecoin. Secondo l’ONU, rendono al regime oltre 600 milioni di dollari l’anno. Lavorano, percepiscono uno stipendio e, quando possono, aprono la porta dall’interno.

Binance è l’ultimo caso. L’indagine è ancora aperta e i fondi si stanno muovendo. Ma la lezione, dice Chainalysis, è una: non basta più l’antivirus. Serve seguire i soldi sulla blockchain.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/