COREA DEL NORD. ICBM verso il Pacifico. Biden li intercetta o no?

Gli esperti occidentali che analizzano gli ultimi test di missili balistici intercontinentali della Corea del Nord stanno osservando se Pyongyang farà seguito lanciando un missile intercontinentale nell’Oceano Pacifico su una traiettoria piatta, più simile a un vero attacco agli Stati Uniti.

Un test di questo tipo avrebbe lo scopo di dimostrare la capacità della Corea del Nord di raggiungere gli Stati Uniti continentali con un’arma nucleare e di valutare se l’amministrazione Biden cercherà di intercettarlo, riporta Voa.

Secondo gli esperti, Pyongyang potrebbe effettuare un test di lancio a pieno raggio del suo Hwasong-17 o Hwasong-15 nell’Oceano Pacifico per dimostrare la sua capacità di colpire gli Stati Uniti. La Corea del Nord ha dichiarato di aver lanciato un Icbm Hwasong-15 a febbraio.

L’Hwasong-17 ha una gittata massima di 15.000 chilometri, il che significa che è in grado di colpire obiettivi ovunque negli Stati Uniti. L’Hwasong-15 ha una gittata di circa 13.000 chilometri, il che lo rende in grado di raggiungere quasi tutti gli Stati Uniti continentali.

Secondo l’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics: «È abbastanza probabile che possano fare un test del genere», la Corea del Nord potrebbe provare a sparare un Hwasong-17 nel Pacifico, in acque internazionali vicino alle Hawaii.

A dicembre, Kim Yo Jong aveva detto che il Paese potrebbe lanciare un Icbm su un angolo elevato “per chiarire” ogni “dubbio” sulla sua capacità.

A febbraio ha affermato che la Corea del Nord potrebbe usare l’Oceano Pacifico come “poligono di tiro” per puntare i suoi missili.

L’obiettivo di intraprendere un test di un missile intercontinentale a pieno raggio diretto verso il Pacifico sarebbe quello di dimostrare che il missile ha la capacità di raggiungere gli Stati Uniti.

Secondo gli esperti, il presidente Joe Biden deve decidere se autorizzare un’intercettazione nel caso in cui la Corea del Nord lanci un Icbm su una traiettoria operativa. Secondo la Rand Corporation, non è certo «se il Presidente Biden sia pronto a farlo dopo che Kim Yo Jong ha detto che sarebbe un atto di guerra. Dobbiamo dimostrare alla Corea del Nord che non può continuare a fare queste provocazioni estreme, ma non possiamo essere sicuri che il Presidente Biden abbia il coraggio di farlo».

Il 7 marzo, Kim Yo Jong ha dichiarato: «Sarà considerata una chiara dichiarazione di guerra contro la Repubblica Democratica Popolare di Corea, nel caso in cui una risposta militare come l’intercettazione avvenga contro i nostri test di armi strategiche che sono condotti senza essere dannosi per la sicurezza dei Paesi vicini nelle acque aperte e nell’aria che non appartengono alla giurisdizione degli Stati Uniti».

Il Centro per la strategia dell’Asia e del Pacifico ha dichiarato: «Potremmo non avere mezzi di difesa missilistica nella posizione adeguata per abbattere un missile che punta al centro dell’Oceano Pacifico (…) Se non sta tracciando un obiettivo nel territorio degli Stati Uniti o degli alleati, è improbabile che lo abbattiamo perché le nostre capacità difensive si estendono solo al territorio degli Stati Uniti e degli alleati».

Inoltre, gli Stati Uniti hanno meno probabilità di intercettare un missile se la Corea del Nord lo lanciasse al di sotto dell’equatore, nel Pacifico meridionale; tuttavia, «se andasse vicino alle Hawaii, la possibilità che possa essere intercettato aumenta di molto», anche se puntare su una posizione nell’Oceano vicino alle Hawaii dimostrerebbe una gittata di soli 7.000 chilometri circa.

Maddalena Ingrao