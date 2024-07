COREA DEL NORD. I proiettili di Putin fatti da Kim Jong Un 

Diverse fabbriche in Corea del Nord hanno modificato i loro processi di produzione per sfornare rapidamente proiettili di artiglieria da 152 millimetri, riporta Radio Free Asia, ma non si sa se le munizioni andranno in Russia per essere utilizzate nella sua guerra con l’Ucraina.

“I dirigenti della fabbrica non sanno se i proiettili di artiglieria da 152 mm prodotti qui sono destinati a supportare la Russia”, ha detto un funzionario di una fabbrica nella provincia settentrionale di Ryanggang a RFA Korean in condizione di anonimato per motivi di sicurezza.

“Tuttavia, considerando che il processo di produzione è stato preparato con urgenza subito dopo la visita di Kim Jong Un in Russia, si presume che sia allo scopo di supportare la Russia”, ha aggiunto.

Il ministro della Difesa nazionale sudcoreano Shin Won-sik ha detto in un’intervista con il giapponese Yomiuri News il 24 luglio: “Il commercio di armi tra Corea del Nord e Russia è iniziato seriamente intorno alla visita del leader nordcoreano Kim Jong Un in Russia a settembre dell’anno scorso”.

Ha anche detto che il ministero ritiene che i container trasportati dalla Corea del Nord alla Russia fino al 15 luglio contenessero 5,2 milioni di proiettili di artiglieria da 152 millimetri e decine di missili balistici a corto raggio.

L’esportazione di munizioni dalla Corea del Nord costituirebbe una violazione delle sanzioni internazionali volte a impedire a Pyongyang di convogliare risorse nei suoi programmi nucleari e missilistici, ma il ministero della Difesa sudcoreano ritiene che ciò sia già iniziato, riporta Yonhap.

Poco dopo il viaggio di Kim, diverse fabbriche che normalmente producono altri tipi di munizioni sono state convertite per produrre proiettili di artiglieria da 152 millimetri, hanno affermato i nordcoreani.

“La fabbrica di macchinari forestali, situata nelle valli di Wangdok, Komsan-dong, Hyesan City, produce proiettili di artiglieria da 152 millimetri dall’inizio di quest’anno”, ha detto a RFA un secondo funzionario di Ryanggang. “L’obiettivo è di produrre 6.000 proiettili al mese, ma la quantità target non è ancora stata raggiunta”.

Ha detto che la fabbrica stava già producendo proiettili da mortaio, ma il cambiamento nel processo di produzione è avvenuto non appena Kim è tornato dalla Russia l’anno scorso.

“Un nuovo processo di produzione di proiettili da 152 millimetri è stato installato nel seminterrato dove venivano prodotti i proiettili da mortaio”, ha detto. “L’intero processo di produzione dei proiettili di artiglieria è stato completato in meno di due mesi e la produzione di prova è stata eseguita con successo alla fine di dicembre, prima del nuovo anno”.

La fabbrica è sulla stessa rete elettrica della città di Samjiyon, ma nei periodi in cui quella città subisce blackout a rotazione, la fabbrica continua a essere rifornita. Tuttavia, la fabbrica non è riuscita a raggiungere gli obiettivi di produzione dei proiettili perché le materie prime non vengono fornite in modo coerente, ha detto.

“I materiali necessari per produrre proiettili di artiglieria provengono dalla Cina, non dalla Russia”, ha detto il secondo funzionario, aggiungendo che nessuno sa come il fornitore ottiene i materiali, come le leghe speciali necessarie per realizzare i proiettili.

Il primo funzionario ha confermato che un’altra fabbrica nella provincia ha cambiato il suo processo per produrre proiettili.

“Insieme alla Hyesan Forestry Machinery Branch Factory, anche la 915 Factory ha iniziato a produrre proiettili di artiglieria da 152 mm a partire da quest’anno”, ha affermato.

I proiettili prodotti a Ryanggang vengono poi inviati a una fabbrica di macchinari agricoli nella provincia nord-orientale di North Hamgyong per essere trasformati in prodotti finiti, ha affermato.

Luigi Medici

