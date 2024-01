COREA DEL NORD. I kamikaze di Kim

Il dipartimento politico del comando dell’aeronautica nordcoreana ha recentemente pubblicato materiale di indottrinamento politico per i piloti sottolineando lo “spirito del pilota suicida”.

Secondo Daily NK, il dipartimento politico del comando dell’aeronautica militare nordcoreana ha emesso un insieme “straordinario” di materiale di indottrinamento l’11 gennaio intitolato “Piloti, prepariamoci come sudditi leali volando sulle vie aeree per proteggere la madrepatria su ali d’argento a guardia del sole”.

La fonte ha detto che l’aeronautica raramente distribuisce materiale di studio politico esclusivamente ai piloti; nella maggior parte dei casi, i materiali vengono forniti all’intera aeronautica militare.

I materiali dicono che come “protettori del cielo, i piloti devono prepararsi come la più alta incarnazione di un guardiano pronto a morire per il leader coltivando incessantemente se stessi come ardenti combattenti disposti a rischiare la propria vita e aerei e si fanno esplodere per proteggere il comando supremo, la madrepatria e la pace del popolo”.

Hanno invitato i piloti a “prepararsi come piloti polivalenti che combinano un alto livello di tattiche di volo e abilità in conformità con la fede e le aspettative del compagno Comandante Supremo, che ha elogiato tutti i piloti come doppi e tripli eroi”. Il comandante supremo è il leader nordcoreano Kim Jong Un.

La nuova dottrina invita inoltre i piloti a rafforzare il “vento di una nuova rivoluzione durante l’addestramento di quest’anno per dimostrare un potente stato nucleare e il Grande Esercito del Monte Paektu con grande convinzione e coscienza di classe, così come la nobile missione che sia Pyongyang e le roccaforti dei nemici sono sotto le nostre ali”.

Riferendosi all’appello rivolto da Kim durante la sessione del partito di fine anno ai militari affinché “rispondano rapidamente a ogni possibile crisi nucleare e portino avanti continuamente i preparativi per un grande evento per sopprimere l’intero territorio della Corea del Sud mobilitando tutti i mezzi e le forze fisiche, comprese le armi nucleari”, la nuova dottrina esorta i piloti a dedicarsi all’addestramento al combattimento personale e di squadra “con la forza d’animo che è glorioso vivere o morire eseguendo gli ordini operativi del comando supremo fino all’ultimo giorno quando saranno completati la vittoria è ottenuta per il territorio della patria”.

La fonte ha affermato che i materiali sottolineano che “non esiste tempo di pace per i piloti” e li hanno invitati a mantenere un elevato stato di prontezza. Inoltre, hanno ripetutamente esortato i piloti a prepararsi per una “battaglia finale di vita o di morte con il nemico con la forza di uno strenuo sforzo, preparandosi come combattenti indomabili fiduciosi nella vittoria in guerra”.

Ha aggiunto che l’idea più importante enfatizzata nei materiali è che mentre “la feccia sudcoreana e i loro insignificanti alleati continuano a parlare dell’inferiorità della nostra forza aerea e di dominare i cieli, i nostri piloti, armati di un alto livello di leadership politica e ideologica il potere e lo spirito dei piloti suicidi, devono far tremare le roccaforti e le fortezze del nemico”.

Il dipartimento politico dell’aeronautica militare ha ordinato agli squadroni dell’aeronautica di studiare, discutere e tenere sessioni di domande e risposte sui materiali fino alla festività del 16 febbraio che celebra il compleanno del defunto leader nordcoreano Kim Jong Il.

Il dipartimento politico ha esortato i piloti a “completare la preparazione tattica militare, la preparazione fisica e anche la preparazione politica e ideologica per ripagare la fiducia speciale, le aspettative, l’amore e l’affetto mostrati loro dal compagno comandante supremo”.

Il dipartimento politico dell’aeronautica ha anche cercato di instillare negli uomini un senso di disperazione secondo cui “durante una guerra, non avranno bisogno di carburante per tornare”. Tuttavia, le mogli e i familiari dei piloti che hanno sentito questo hanno detto che l’aeronautica militare “ha sempre enfatizzato lo spirito dei piloti suicidi, ma è più triste perché questa volta lo stanno enfatizzando ancora di più”, riportano le fonti del Daily NK.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/