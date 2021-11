COREA DEL NORD. I cannoni di Kim sparano per il dialogo

La Corea del Nord ha condotto esercitazioni di tiro di artiglieria per rafforzare la sua capacità di difesa, la scorsa domenica.

Stando a Kcna, si tratta del suo ultimo test sulle armi mentre Pyongyang continua a fare pressione su Washington e Seul per abbandonare quella che chiama la loro politica ostile. Una gara di tiro di artiglieria tra unità meccanizzate si era tenuta il sabato precedente, con la presenza di alti funzionari governativi e militari, prosegue la Korean Central News Agency.

Il leader Kim Jong Un non è stato menzionato nel rapporto, suggerendo che non ha osservato l’allenamento. L’anno scorso ha supervisionato una simile esercitazione di tiro di artiglieria.

Le esercitazioni di quest’anno sono state progettate per controllare i progressi delle unità meccanizzate nelle loro capacità di combattimento mobile e per intensificare ulteriormente l’allenamento competitivo in tutto l’esercito del Nord, prosegue Kcna.

Da settembre, la Corea del Nord ha testato una serie di missili di nuova concezione, tra cui armi con capacità nucleare che mettono gli alleati statunitensi in Corea del Sud e Giappone a distanza di tiro. Alcuni esperti dicono che la Corea del Nord vuole che i suoi rivali la accettino come uno stato dalla potenza nucleare e lavorino per allentare le sanzioni internazionali sul paese.

I test di artiglieria del Nord attirano meno attenzione esterna rispetto ai test missilistici, in particolare i lanci di armi balistiche che sono vietati da più risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Ma i suoi pezzi di artiglieria a lungo raggio schierati vicino al confine con la Corea del Sud rappresentano una seria minaccia per la regione metropolitana di Seul e altre aree, riporta Military Times.

I colloqui guidati dagli Stati Uniti volti a porre fine al programma nucleare della Corea del Nord si sono arenati all’inizio del 2019. I funzionari statunitensi hanno recentemente offerto una ripresa dei colloqui con la Corea del Nord senza alcuna precondizione. La Corea del Nord ha detto che non tornerà ai colloqui a meno che gli Stati Uniti non abbandonino prima quella che Pyongyang chiama la sua politica ostile, un apparente riferimento alle sanzioni e alle regolari esercitazioni militari tra Washington e Seul.

Graziella Giangiulio