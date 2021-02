COREA DEL NORD. Grande affanno per le joint venture cinesi a causa del COVID 19

Un anno dopo che la Corea del Nord ha chiuso i suoi confini per prevenire la diffusione del Covid-19, le joint venture tra la Corea del Nord e la Cina nelle regioni di confine stanno soffrendo di gravi difficoltà finanziarie.

Stando a quanto riporta Daily Nk, alcune delle joint venture tra Corea del Nord e Cina a Yanji e Hunchin, nella provincia di Jilin, stanno addirittura cambiando settore a causa della mancanza di affari dovuta alla situazione creata dalla pandemia.

La maggior parte delle imprese che stanno cambiando settore sono fabbriche che lavorano prodotti marini importati dalla Corea del Nord e dalla Russia. La fonte ha detto che la quantità di lavoro è diminuita con il calo delle importazioni dopo la chiusura della frontiera della Corea del Nord.

Il risultato visibile della situazione è questo: le aziende che producono prodotti marini stanno tentando di spostare le industrie verso altri settori di trasformazione alimentare. Le fonti che vengono indicate da Daily Nk hanno poi aggiunto che a causa della situazione creata dal Covid-19, tuttavia, anche molte imprese locali gestite dalla Cina stanno attraversando difficoltà finanziarie e stanno cercando di cambiare settore, creando così una concorrenza feroce per il lavoro rimasto.

Inoltre, i lavoratori nordcoreani impiegati dalle aziende in difficoltà in joint venture non vengono pagati adeguatamente: molti nordcoreani si lamentano dell’ansia psicologica dovuta alla diminuzione dei salari e alla mancanza di lavoro. Questo perché i lavoratori nordcoreani all’estero non sono esentati dal pagare il “fondo fedeltà” del paese anche se i loro salari sono stati ridotti.

Nel frattempo, anche i ristoranti nordcoreani situati nelle regioni di confine tra la Corea del Nord e la Cina hanno avuto grossi problemi finanziari. Poiché il numero di visitatori stranieri è diminuito a causa del Covid-19, il numero di turisti locali è diminuito anche perché i ristoranti nordcoreani sono più costosi di quelli locali.

I proprietari dei ristoranti, poi, stanno cercando dei cooperanti cinesi e stanno considerando di spostare i ristoranti in aree leggermente diverse della provincia dove si aspettano che gli affari vadano meglio, poiché sarebbe difficile spostare i manager dei ristoranti e le lavoratrici di servizio in altre province.

Cambiare zona comporterebbe costi di trasloco e nuove tariffe contrattuali, ma i proprietari di ristoranti nordcoreani stanno valutando se non sia il caso di spostarsi solamente per espandere anche solo un po’ le loro vendite.

«I lavoratori e i manager nordcoreani rimasti in Cina stanno attraversando momenti difficili a causa del COVID-19 (…) Alcuni di loro si lamentano del fatto che anche se non possono fare soldi come si deve, devono comunque pagare regolarmente le tasse, e i loro debiti continuano ad aumentare», riporta Daily Nk.

Graziella Giangiulio