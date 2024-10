COREA DEL NORD. Gli USA confermano la presenza di militari nordcoreani in Russia

Il portavoce del Dipartimento di Stato ha respinto l’idea che gli Stati Uniti non abbiano fiducia nell’intelligence della Corea del Sud che conferma l’invio di truppe dalla Corea del Nord per supportare la guerra della Russia contro l’Ucraina. Lloyd Austin invece conferma che ci siano soldati nordcoreani in Russia.

Come si ricorderà, la scorsa settimana, l’agenzia di spionaggio di Seul ha confermato che Pyongyang ha deciso di inviare circa 12.000 uomini per supportare la Russia, tra cui circa 1.500 soldati che ha già iniziato a schierare. Tuttavia, gli Stati Uniti non lo avevano confermato, alimentando il sospetto che potrebbe esserci una lacuna nell’analisi dell’intelligence tra gli alleati. “Non si tratta affatto di fiducia nell’intelligence sudcoreana. Naturalmente, abbiamo una stretta e importante partnership con i nostri partner della ROK” (Repubblica di Corea, ndr), ha affermato il 22 ottobre Vedant Patel, vice portavoce del dipartimento. Patel ha sottolineato che è ancora in corso un processo per verificare i resoconti dell’invio di truppe del Nord, riporta Jongaang Daily.

Patel ha ribadito che se fosse vero, lo spiegamento del Nord per sostenere la Russia sarebbe “incredibilmente pericoloso”. “Se è vero che i soldati della RPDC si stanno unendo alla guerra di Putin contro l’Ucraina, ciò rappresenterebbe sicuramente uno sviluppo pericoloso e altamente preoccupante”, ha affermato. ”Naturalmente, continueremo a consultarci con i nostri alleati e partner sulle implicazioni di una mossa così drammatica [che] certamente, se fosse vera, sarebbe un’altra azione sconsiderata e pericolosa sia da parte della Russia, ma ovviamente anche da parte della RPDC”.

Il giorno successivo, 23 ottobre, il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin, da Roma, ha detto che ci sono le prove: le truppe della Corea del Nord sono in Russia, e che resta da vedere cosa faranno lì.

“Ci sono prove che ci sono truppe della RPDC in Russia”, ha detto Austin. “Cosa stanno facendo esattamente? Resta da vedere. Queste sono cose che dobbiamo risolvere”, ha aggiunto Austin.

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha citato l’intelligence sulla preparazione di due unità con forse fino a 12.000 truppe nordcoreane che prenderebbero parte alla guerra insieme alle forze russe.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/