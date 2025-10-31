COREA DEL NORD. Genieri nordcoreani per ricostruire i territori ucraini occupati

La Corea del Nord ha schierato circa 1.000 soldati di una brigata edile specializzata e di recente formazione per contribuire alla ricostruzione delle aree danneggiate dalla guerra russo-ucraina, segnando un cambiamento strategico verso la sistematizzazione della ricostruzione postbellica come fonte di valuta estera.

Secondo Daily NK, circa 1.000 soldati della 2215ª Brigata Edile del Ministero della Difesa sono stati inviati in due missioni nei cantieri edili nelle regioni in fase di ricostruzione colpite dalla guerra russo-ucraina all’inizio di ottobre.

“I soldati della 2215ª Brigata Edile nordcoreana sono stati schierati in un’area a circa 50 chilometri dalla regione sud-occidentale russa dell’Oblast’ di Rostov”; i soldati stanno lavorando alla “ricostruzione non solo di strade e ferrovie, ma anche di ogni tipo di struttura, compresi i magazzini militari”, riporta Daily NK.

Al comando c’è “un generale che ha il comando della brigata, mentre un ufficiale di grado operativo ha il comando sul campo; gli ufficiali supervisionano, comandano e amministrano l’intero sforzo di costruzione, gestendo un sistema di reporting insieme agli ufficiali del genio russo”.

Sul campo, in Russia, l’unità è chiamata “team di cooperazione per la ricostruzione Russia-Corea” o “corpo del genio per la ricostruzione”.

Il Ministero della Difesa nordcoreano ha fondato la 2215ª Brigata di Costruzione, un’unità specializzata per la ricostruzione postbellica sotto l’egida dell’Ufficio di Costruzione Militare, in seguito a un ordine del leader nordcoreano Kim Jong Un ad aprile. A tal proposito, l’esercito nordcoreano aveva già emesso un ordine interno che chiariva la missione e gli obiettivi dell’unità: “Un ordine del Ministero della Difesa è stato emesso ad aprile definendo la 2215ª Brigata di Costruzione come ‘unità specializzata per la ricostruzione postbellica che ricaverà valuta estera attraverso le attività di ricostruzione postbellica e la immetterà nell’economia nazionale'”, ha affermato una fonte nell’esercito nordcoreano, ripresa da Daily NK; “L’ordine includeva una direttiva per sviluppare la brigata come un’unità modello che generasse profitti economici assicurandosi valuta estera in un breve periodo, acquisendo al contempo esperienza nella ricostruzione postbellica”.

La Corea del Nord starebbe facendo della ricostruzione postbellica una nuova fonte di valuta estera per l’economia nazionale. Pyongyang era solita inviare soldati in servizio attivo nei cantieri all’estero tramite società commerciali come Kumnung Trading, Jonsong Trading e Namgang Trading. Ora, tuttavia, sembra aver fatto un passo avanti, passando a sistematizzare l’ottenimento di valuta estera attraverso la ricostruzione postbellica, formando e schierando un’unità militare specializzata.

Pyongyang “sembra stia cercando di trasformare la ricostruzione in un’attività economica nazionale ufficiale creando un’unità specializzata per la ricostruzione postbellica”; la cooperazione tra Corea del Nord e Russia quindi “si sta espandendo dal settore militare a quello economico”.

Luigi Medici

