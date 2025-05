COREA DEL NORD. Ferma decennale per i soldati di Kim

La Corea del Nord ha aumentato i requisiti per il servizio militare portandoli a 10 anni per gli uomini e a 7 anni per le donne; aumentandoli cioè di due anni per entrambi i sessi, annullando le riduzioni effettuate nel 2021.

Ogni primavera in Corea del Nord inizia il “chomo” (reclutamento e arruolamento militare). Questo processo inizia in genere a marzo, quando gli studenti delle scuole superiori si diplomano, e si conclude ad aprile, riporta AsiaPress. Le autorità hanno organizzato vari eventi per elogiare il servizio militare e offrire un trattamento preferenziale per tranquillizzare le nuove reclute e i loro genitori.

“Quest’anno, il partito ha organizzato che le reclute rimanessero con i genitori nelle strutture di servizio, inclusi gli hotel locali, fino alla partenza. Nonostante fosse il periodo di mobilitazione agricola, ai genitori delle nuove reclute sono stati concessi cinque giorni di permesso retribuito per trascorrere del tempo con i propri figli”, riportano le fonti di AsiaPress. Le reclute in uniforme visitano le loro scuole e i luoghi di lavoro dei genitori per salutarli, mentre aziende e scuole organizzano raduni di commiato.

Mentre le attività di reclutamento erano in pieno svolgimento, è stato confermato che le reclute di quest’anno presteranno servizio per due anni in più rispetto a quanto precedentemente richiesto. Gli ultimi due anni dovrebbero essere trascorsi in ‘collocamenti collettivi’ presso cantieri socialisti prima del congedo”.

Il “collocamento collettivo” si riferisce alla pratica di assegnare diplomati delle scuole superiori o soldati congedati a importanti progetti di costruzione nazionali, miniere o fattorie. Sebbene ufficialmente volontario, è stato utilizzato come mezzo per ottenere lavori forzati.

Questa estensione segna la prima modifica dal 2021, quando i periodi di servizio sono stati ridotti da 13 anni per gli uomini e 8 anni per le donne a 8 e 5 anni rispettivamente. Dietro l’allungamento del servizio, ”c’è carenza di reclute e, con i soldati pesantemente mobilitati per progetti di costruzione socialista, l’esercito è a corto di personale. Oggigiorno, le persone hanno un solo figlio e preferiscono le figlie femmine ai maschi, il che aggrava la carenza. Molte coppie non hanno figli nemmeno dopo il matrimonio.”

Quest’anno, il periodo di reclutamento è stato prorogato a maggio:

“La proroga consente loro di arruolare studenti che non hanno superato gli esami di ammissione all’università e agli istituti tecnici (…) a causa della grave carenza, le donne ora rappresentano oltre il 40% delle reclute.”

Inoltre le autorità stanno riesaminando le persone precedentemente respinte: “Il dipartimento di mobilitazione (…) sta conducendo nuove visite mediche e rivedendo le cartelle cliniche per garantire che nessuno sfugga al servizio”. Nonostante queste carenze, le famiglie dei disertori nordcoreani e dei prigionieri dei campi di prigionia politica rimangono escluse dal servizio:

Nel frattempo, la Korean Central News Agency ha annunciato il 28 aprile che la Commissione Militare Centrale del Partito dei Lavoratori della Corea aveva ufficialmente riconosciuto lo schieramento di truppe nordcoreane in Russia.

Tommaso Dal Passo

