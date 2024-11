COREA DEL NORD. Ecco il prezzo pagato da Mosca per i soldati nordcoreani al fronte ucraino 

Si ritiene che la Corea del Nord abbia inviato migliaia di soldati in Russia, con migliaia di altri che si prevede si uniranno entro la fine dell’anno, secondo i funzionari dell’intelligence e dell’esercito sudcoreani.

Mentre il National Intelligence Service ha affermato nella sua ultima analisi che i costi dell’ingresso della Corea del Nord nella guerra sembrano superare i benefici, altri esperti a Seul affermano che Pyongyang può ora aspettarsi che Mosca la sostenga in una possibile contingenza nella penisola coreana, riporta Korea Herald.

L’Institute for National Security Strategy, un think tank affiliato al Nis, l’intelligence sudcoreana, ha affermato in uno studio che la decisione della Corea del Nord di inviare truppe in Russia poche settimane prima delle elezioni presidenziali statunitensi sembra basarsi sul calcolo che una vittoria di Donald Trump porterebbe a una rapida fine della guerra in Ucraina.

“Gli Stati Uniti sotto Trump potrebbero ritirarsi dall’Ucraina, il che minerebbe uno dei pilastri principali della nuova struttura simile alla Guerra Fredda che Pyongyang ha lavorato duramente per costruire negli ultimi anni nella sua stretta collaborazione con Mosca”, ha affermato l’Inss nel rapporto: “Date le incerte prospettive di guerra dopo le elezioni statunitensi, Pyongyang si è mossa rapidamente per vincolare Mosca alla sua strategia estera in anticipo”.

In un rapporto precedente del 22 ottobre, l’Inss ha sostenuto che la Corea del Nord avrebbe perso valore per la Russia una volta che la guerra si fosse placata. Quando quel momento fosse arrivato, la Corea del Nord, mentre era intrappolata nelle sanzioni e i legami erano tesi con l’alleato tradizionale Cina, non avrebbe più potuto contare sull’assistenza russa, ha affermato il think tank nel rapporto: ”A lungo termine, la Corea del Nord rischia di perdere più di quanto guadagni unendosi alla guerra della Russia”.

Ma, prosegue il Korea Herald , entrare in guerra contro l’Ucraina “non è affatto un cattivo affare” per la Corea del Nord. Innanzitutto, le crisi finanziarie e alimentari del paese sono in gran parte gestite dai risarcimenti russi per il suo contributo allo sforzo bellico.

Il Nis ha riferito all’Assemblea la scorsa settimana che a ogni soldato nordcoreano inviato a combattere per la Russia sarebbe stato pagato uno stipendio mensile di circa 2000 dollari. Si ritiene che almeno diecimila soldati nordcoreani siano diretti in Ucraina, il che si traduce in un fatturato annuo di ben oltre 200 milioni.

Oltre alle truppe, circa 4000 lavoratori nordcoreani sono attualmente in Russia, secondo il Nis. Si ritiene che il loro stipendio medio sia di circa 800 dollari al mese. Ogni anno in media la Corea del Nord produce circa 4 milioni di tonnellate di cereali come riso, orzo e grano, secondo il suo stesso annuncio. Ma la maggior parte della “produzione di riso” del paese è in realtà costituita da patate, con il riso che si ritiene rappresenti meno di un terzo del totale.

“I 4 milioni di tonnellate di cereali che la Corea del Nord afferma di produrre all’anno sono in realtà circa 1 milione di tonnellate in meno rispetto a ciò di cui ha bisogno per sfamare il paese. Se la Russia offre 600.000-700.000 tonnellate di riso, ciò è sufficiente a coprire più della metà di ciò di cui la Corea del Nord avrebbe bisogno per soddisfare la domanda annuale”, riporta lo studio Inss. La Russia aveva inviato alla Corea del Nord da 50 a 100 mila tonnellate di riso in passato.

Ora che la Russia sta acquistando proiettili di artiglieria dalla Corea del Nord, gran parte della carenza di cibo è stata “probabilmente alleviata attraverso il commercio di armi (…) Vendendo alcuni container di proiettili di artiglieria, Pyongyang può permettersi molto di più di centinaia di migliaia di tonnellate di riso”.

La scorsa settimana, il Nis ha riferito all’Assemblea che si ritiene che anche la Russia stia aiutando la Corea del Nord con tecnologie spaziali avanzate, poiché Pyongyang sta cercando di lanciare un altro satellite di ricognizione militare.

Inoltre, in questo modo, la Corea del Nord si assicurerebbe di far combattere la Russia al suo fianco in caso di emergenza nella penisola coreana.

Anna Lotti

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/