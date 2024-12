COREA DEL NORD. È operativo il Trattato di difesa con Mosca

Il nuovo trattato di difesa firmato dai leader della Corea del Nord e della Russia a giugno è entrato in vigore questa settimana, mentre le due nazioni si sono scambiate gli strumenti di ratifica del trattato, hanno riferito i media statali nordcoreani il 5 dicembre.

Il trattato di partenariato strategico globale è entrato in vigore il 4 dicembre, quando le due parti hanno firmato un protocollo sullo scambio degli strumenti di ratifica, secondo la Korean Central News Agency.

Durante i colloqui del vertice a Pyongyang a giugno, il leader nordcoreano Kim Jong-un e il presidente russo Vladimir Putin hanno firmato un nuovo trattato di difesa che prevede di fornire assistenza militare “senza indugio” se una delle due parti viene attaccata, riporta Yonhap. Le due nazioni hanno approfondito la cooperazione militare, con la Corea del Nord che avrebbe inviato soldati in Russia a sostegno della guerra di Mosca con l’Ucraina, generando preoccupazioni circa un’escalation del conflitto.

La Corea del Nord ha affermato che il trattato funge da “quadro giuridico” che aiuterà a porre i legami bilaterali a un nuovo livello strategico e a difendere fermamente l’ambiente di sicurezza regionale e globale in conformità con gli interessi comuni delle due nazioni.

I legami tra Corea del Nord e Russia basati sul trattato saranno un “potente strumento di sicurezza che promuove il benessere dei popoli dei due paesi, allevia la situazione regionale e garantisce la stabilità strategica internazionale”, ha affermato Kcna.

“Funzionerà da forte forza trainante accelerando la creazione di un ordine mondiale indipendente e multipolare senza dominazione, sottomissione ed egemonia”, ha aggiunto l’agenzia nordcoreana.

Il nuovo trattato di difesa è visto come una garanzia di intervento militare automatico in caso di attacco a uno dei due paesi. Ciò equivarrebbe al ripristino di un’alleanza dell’era della Guerra Fredda per la prima volta da quando il trattato di difesa reciproca fu nel 1996.

In un incontro con il ministro della Difesa russo Andrei Belousov la scorsa settimana, il leader del Nord Kim ha espresso il suo “invariabile” sostegno alla guerra della Russia contro l’Ucraina.

È plausibile che la Russia chieda alla Corea del Nord di fornire ulteriori armi o inviare truppe e che il Nord richieda ricompense in cambio del suo supporto militare.

Anna Lotti

