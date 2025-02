COREA DEL NORD. Decuplicati i lavoratori nordcoreani in Russia

Secondo dati recenti, il numero di nordcoreani entrati in Russia nel 2024 è aumentato di quasi 12 volte rispetto all’anno precedente, raggiungendo quota 13.000, probabilmente a causa di un aumento dei lavoratori inviati all’estero per guadagnare valuta estera per il regime di Kim Jong-un in cambio delle sue truppe inviate a sostenere la Russia nella guerra contro l’Ucraina.

I dati sull’immigrazione pubblicati dal Federal State Statistics Service russo, riportano Radio Free Asia, RFA, mostrano che 13.221 nordcoreani sono entrati in Russia nel 2024 rispetto ai 1.117 del 2023, con un aumento del 1.083 percento. Questa è la cifra più alta dal 2019, quando circa 21.000 nordcoreani si sono recati in Russia mentre Pyongyang inviava attivamente lavoratori all’estero prima della pandemia di Covid-19.

Tra coloro che sono entrati in Russia l’anno scorso, 7.887 persone hanno affermato di aver visitato la Russia per scopi “educativi”, costituendo la quota più grande. Gli esperti suggeriscono che potrebbe trattarsi di una forma di riciclaggio di visti, una tattica comune utilizzata dalla Corea del Nord per camuffare gli invii di manodopera come iscrizione accademica ed eludere le sanzioni internazionali, riporta Korea JoongAng Daily.

Altri scopi di ingresso segnalati includevano affari con 3.098 individui, lavoro correlato al trasporto con 1.648, affari personali con 286, transito con 234, turismo con 53 e doveri ufficiali con 15.

Con i legami militari ed economici della Corea del Nord con la Russia che si rafforzano dopo che il presidente Vladimir Putin e Kim Jong-un hanno firmato un accordo di difesa nel giugno 2024, s’ipotizza che Pyongyang potrebbe inviare lavoratori come parte di un pacchetto di compensazione più ampio per la fornitura di armi, missili e personale alla Russia.

Il National Intelligence Service della Corea del Sud ha confermato lo scorso ottobre che circa 4.000 lavoratori nordcoreani erano stati inviati in Russia nel 2024, guadagnando uno stipendio mensile di circa 800 dollari.

La ripresa delle normali operazioni ferroviarie tra la stazione di Tumangang nella regione di Rason in Corea del Nord e Hasan nel Primorsky Krai in Russia, sospese durante la pandemia di Covid-19, segnala anche un aumento della migrazione di manodopera nordcoreana.

Gli analisti ritengono che il passaggio della Corea del Nord alla Russia sia anche guidato dalla crescente pressione della Cina, che è stata storicamente una destinazione chiave per i lavoratori nordcoreani.

La Cina avrebbe intensificato la repressione dei lavoratori nordcoreani all’interno dei suoi confini, prendendo di mira in particolare quelli con visti scaduti o illegali. Le autorità cinesi hanno istituito un “ufficio di rimpatrio” a Dandong, nella provincia di Liaoning, il principale snodo commerciale tra Cina e Corea del Nord, per facilitare la rapida deportazione dei lavoratori nordcoreani senza documenti. La mossa è stata vista come una risposta al crescente coinvolgimento della Corea del Nord nella guerra della Russia contro l’Ucraina, che avrebbe causato attriti tra Pechino e Pyongyang.

Tommaso Dal Passo

