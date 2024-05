COREA DEL NORD. Come si scaricano le app a Pyongyang

La Corea del Nord sta aprendo più centri di scambio di tecnologia dell’informazione in tutto il paese, si tratta di strutture che vendono app al numero crescente di utenti di smartphone.

Stando a Radio Free Asia, la Corea del Nord ha tra i 6,5 e i 7 milioni di telefoni cellulari attivi, secondo le stime della CIA e dello Stimson Center. Gli smartphone costituiscono una parte significativa di questi, e sembrano essere in aumento data la diffusione dei centri informatici, dicono i residenti a Rfa.

Ma le persone non hanno la libertà di scaricare app come preferiscono. Per ottenere l’ultima app musicale o un gioco popolare, gli utenti devono portare i propri telefoni presso questi centri di scambio IT e pagare una tariffa per installarli.

Un nuovo centro di scambio IT è stato aperto nella città di Tokchon, nella provincia occidentale di South Pyongan, portando a cinque il numero totale di centri nella città di 230.000 abitanti.

“Il centro di scambio di tecnologia dell’informazione installa app che ti consentono di guardare o ascoltare il giornale Rodong Sinmun, film, canzoni e altri media sui tuoi smartphone e fornisce un servizio di riparazione del telefono”, riporta Rfa.

Ha aggiunto che ai giovani piace giocare e imparare le lingue straniere sui loro telefoni, mentre le app di cucina e agricoltura sono popolari tra le persone di mezza età. I giochi sono spesso realizzati a livello nazionale, ma alcuni assomigliano a quelli realizzati all’estero.

I centri di scambio IT addebitano 10.000 won (0,068 centesimi di euro) per app di intrattenimento e giochi, 15.000 won (0,010 euro) per app per l’apprendimento delle lingue, app di cucina e app per l’agricoltura in serra. Un’app per ebook costa 10.000 won.

Un chilogrammo di riso, invece, costa 7.200 won (0,0049 centesimi), quindi procurarsi nuove app è una sorta di lusso.

Poiché gli utenti di smartphone devono recarsi in questi centri IT designati per scaricare le app, il governo ha un certo controllo su ciò che è disponibile per gli utenti.

Ma tutti gli smartphone devono avere un’app che tenga traccia di quali app utilizzano le persone, quali contenuti visualizzano e a quali siti Web accedono sull’intranet chiusa del paese, garantendo che l’impronta digitale di quasi nessuno sia privata.

Gli smartphone utilizzati dai nordcoreani sono assemblati con parti importate dalla Cina e venduti con marchi nazionali come Pyongyang, Arirang e Blue Sky. Un nuovo smartphone costa circa 460 euro, ma esiste un vivace mercato post-vendita che vende i modelli più vecchi a meno di 30 euro.

Poiché i centri IT rappresentano l’unico modo per scaricare app, sono molto redditizi. Negli anni passati esisteva un solo centro informatico in ciascuna provincia. Ora ci sono più centri in ogni città; l’aumento è avvenuto dopo che Kim Jong Un è salito al potere nel 2011, e c’è stato uno spostamento nel settore IT del paese per cercare di sviluppare software per i mercati esteri. Ma i centri sono necessari per saziare l’appetito nazionale per i nuovi software per smartphone. Ai governi locali è stato permesso di trattenere il 70% dei profitti, così i governi locali hanno installato nuovi centri IT.

Luigi Medici

