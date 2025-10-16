COREA DEL NORD. C’è molta Seul nello spettacolo in onore di Kim 

La Corea del Nord ha organizzato uno spettacolo di ginnastica e arte di massa intitolato “Lunga vita al Partito dei Lavoratori di Corea” per commemorare l’80° anniversario della fondazione del Partito dei Lavoratori di Corea. Lo spettacolo presentava elaborate produzioni che sembravano influenzate da culture esterne, tra cui la Corea del Sud.

Un video trasmesso dalla Korean Central Television il 12 del mese scorso mostrava uno spettacolo decisamente poco nordcoreano, riporta The Chosun Ilbo.

Acconciature provocanti, abbigliamento raramente visto tra i residenti nordcoreani, ad esempio minigonne rosse con scarpe a tacco alto, ricordavano un popolare programma sudcoreano: Miss Trot di TV Chosun.

L’esibizione è proseguita con vivaci arrangiamenti di canzoni nordcoreane, note per il loro stile solenne e lirico, ora impostati su ritmi più veloci; un tocco moderno, diverso dalle tradizionali performance artistiche nordcoreane.

Sebbene la Corea del Nord abbia promulgato leggi come la “Legge sul rifiuto dell’ideologia e della cultura reazionaria” per bloccare la diffusione dell’onda coreana (Hallyu), sembra che alcuni elementi vengano presi in prestito per arricchire la propria cultura e rafforzare la determinazione ideologica. Nel luglio 2012, durante il primo mandato di Kim Jong-un, l’esibizione della Moranbong Band con personaggi Disney come Topolino e Biancaneve suscitò grande interesse. All’epoca, Kim Jong-un avrebbe impartito questa istruzione: “Dovremmo accettare con coraggio ciò che di buono c’è negli altri Paesi e farlo nostro”.

È stato trasmesso anche lo spettacolo di ginnastica di massa, di cui la Corea del Nord è orgogliosa in quanto prodotto turistico. Lo spettacolo si è concluso con un “elogio a Kim Jong-un”, mentre i bambini gridavano “Grazie, Padre Maresciallo” e saltavano verso di lui con le braccia tese.

L’Occidente ha sempre criticato simili spettacoli e coreografie di massa, ritenendoli al pari delle violazioni dei diritti umani. Secondo quanto riferito, i partecipanti hanno resistito per oltre sei ore senza pause per andare in bagno e hanno limitato l’assunzione di cibo durante l’allenamento per eseguire la coreografia ad alta difficoltà.

Anna Lotti

