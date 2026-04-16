COREA DEL NORD. Cannoni in gara per la festa del sole di Kim

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha supervisionato una gara di tiro di artiglieria in occasione dell’anniversario della nascita del fondatore del Paese, mercoledì 15 aprile, discostandosi dalla sua prassi degli ultimi anni di inaugurare ambiziosi progetti di costruzione durante la festività più importante del Paese.

Nel Giorno del Sole, anniversario della nascita del fondatore Kim Il Sung, Kim Jong Un ha assistito a una competizione tra unità di artiglieria del Fronte Occidentale dell’Esercito Popolare Coreano (KPA), come riportato giovedì dal quotidiano del partito al potere Rodong Sinmun.

“Il compagno Kim Jong-un… ha supervisionato una gara di tiro di artiglieria tra le unità di artiglieria delle grandi unità combinate dell’Esercito Popolare Coreano (KPA) nell’area occidentale, organizzata il 15 aprile, Giorno del Sole”, riporta KCNA.

È la prima volta che il leader partecipa a un evento militare in occasione dell’anniversario della nascita del fondatore, una delle festività nazionali più importanti del Paese, nota come Giorno del Sole, riporta Kore Times.

Le unità partecipanti hanno dimostrato “un’eccellente precisione di tiro” e una “posizione di guerra completa”, con il primo posto assegnato all’unità di artiglieria del Corpo di Difesa della Capitale, seguita dal IV Corpo d’Armata del KPA, ha aggiunto la KCNA.

Kim ha espresso soddisfazione per la gara di tiro svoltasi nella “più propizia” festività nazionale, definendola “un’occasione importante” per incentivare l’addestramento di artiglieria e rafforzare la capacità di combattimento.

Ha definito l’impiego delle forze di artiglieria “il fattore più importante per la vittoria in operazioni, battaglie e, ancor più, in guerra”, esortando l’Esercito Popolare Coreano (KPA) a migliorare la prontezza operativa dell’artiglieria e ad attuare pienamente la modernizzazione delle forze di artiglieria nell’ambito di un nuovo piano quinquennale di sviluppo della difesa.

“Il KPA dovrebbe concentrarsi esclusivamente sull’addestramento per completare i preparativi al combattimento”, ha affermato Kim, aggiungendo che “questo è precisamente il modo per realizzare il desiderio del grande leader, il compagno Kim Il-sung, di costruire un esercito potente”.

L’ispezione della gara di tiro da parte di Kim durante la festa nazionale sembra mirata a ostentare la potenza militare e a rafforzare la solidarietà interna, ha dichiarato un funzionario del Ministero dell’Unificazione sudcoreano.

KCNA ha riferito che il Primo Ministro Pak Thae-song, il Presidente dell’Assemblea Popolare Suprema Jo Yong-won e altri funzionari del partito e del governo hanno visitato il Palazzo del Sole di Kumsusan, dove è esposta la salma imbalsamata del fondatore, in occasione del suo anniversario di nascita; Kim Jong-un ha solo inviato un cesto di fiori.

Dal 2023, Kim non ha reso omaggio al mausoleo in occasione del compleanno del fondatore per il quarto anno consecutivo, una mossa probabilmente volta a spostare la lealtà dal nonno, il fondatore Kim Il-sung, e dal padre, il defunto leader Kim Jong-il, verso di sé.

Lucia Giannini

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