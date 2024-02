COREA DEL NORD. Aumenta la produzione di armi

Le autorità nordcoreane hanno recentemente ordinato alle fabbriche di armi di aumentare drasticamente la produzione a causa delle crescenti tensioni nella penisola coreana, ma le esportazioni sembrano essere nel mirino di Pyongyang.

Stando alle fonti del Daily NK, e le autorità nordcoreane hanno recentemente ordinato a una fabbrica di armi nella provincia di Chagang di quintuplicare la produzione di munizioni di quest’anno rispetto allo scorso anno. La fabbrica produce una varietà di missili.

“Le tensioni nella penisola coreana sono ai massimi storici a causa delle macchinazioni militari degli imperialisti statunitensi e dei burattini sudcoreani”, si legge nel testo dell’ordine. “Dobbiamo espandere la produzione di armi per rispondere alla febbre della guerra delle forze nemiche (…) Se non riusciamo a raggiungere il nostro obiettivo di produzione di munizioni ogni trimestre, potrebbe essere difficile sopprimere in modo schiacciante i piani di guerra del nemico (…) È imperativo raggiungere gli obiettivi del Partito dei Lavoratori”, si legge nell’ordine.

Lo stesso ordine è stato inviato ad un’altra fabbrica di armi che produce proiettili, testate e altre munizioni nella provincia di North Pyongan. Nel testo ufficiale non si fa nessuna menzione delle esportazioni verso la Russia.

Tutto ciò suggerisce che quest’anno le autorità nordcoreane stanno intensificando la produzione nelle principali fabbriche di armi, senza tuttavia, fare mai menzione dei piani per esportare munizioni in Russia o altrove.

La Corea del Nord non avrebbe bisogno di un aumento di cinque volte nella produzione di armi solo per il suo utilizzo interno , quindi è lecito pensare all’export verso paesi terzi.

In breve, sembra che le autorità nordcoreane stiano espandendo la produzione di armi per guadagnare valuta estera attraverso le esportazioni.

Il Paese ha anche aumentato la quantità di forniture destinate alle sue fabbriche di armi rispetto agli anni precedenti.

“I magazzini, un tempo vuoti, sono stati recentemente riempiti di acciaio, materiali legati e vari composti (…) Ci sono così tante forniture che anche se producessimo armi entro la fine dell’anno, ne rimarrebbero ancora alcune”, proseguono le fonti del Daily NK.

In breve, le autorità nordcoreane sembrano concentrare le risorse finanziarie del paese sull’acquisizione delle materie prime necessarie alle fabbriche di munizioni per produrre armi.

Nel frattempo, i lavoratori che sono stati trasferiti alle fabbriche di munizioni dagli impianti di produzione a contratto a causa dell’aumento della produzione di armi dopo la visita del leader nordcoreano Kim Jong Un in Russia lo scorso anno, stanno ancora lavorando nella produzione di armi.

“Poiché il carico di lavoro nelle fabbriche di munizioni continua ad aumentare, sono necessari più operai (…) Le persone mobilitate l’anno scorso probabilmente continueranno per il momento a lavorare nelle fabbriche di armi” proseguono le fonti.

Luigi Medici

