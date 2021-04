COREA DEL NORD. Anno 2027: Pyongyang avrà 242 armi nucleari

La Corea del Nord potrebbe avere fino a 242 armi nucleari e decine di missili balistici intercontinentali, Icbm, entro il 2027, afferma un rapporto di ricerca, chiedendo alla Corea del Sud e agli Stati Uniti di valutare «tutte le opzioni» per contrastare le minacce in evoluzione.

L’Asan Institute for Policy Studies e la Rand Corp. hanno fatto la stima in un rapporto congiunto, sottolineando che “serie” considerazioni dovrebbero essere date al dispiegamento di armi nucleari tattiche nel Sud e ad altre misure per scoraggiare il possibile tentativo del Nord di una guerra nucleare.

Il rapporto è arrivato in mezzo a segni di preoccupante attività nel cantiere navale della costa orientale del Nord, visto come un sito per test di missili balistici lanciati da sottomarini, e dopo un rapporto di un panel delle Nazioni Unite che Pyongyang continua a sviluppare i suoi programmi nucleari e missilistici.

«Si stima che il numero totale di armi nucleari della Corea del Nord entro il 2027 sarebbe tra 151 e 242, oltre a decine di missili balistici intercontinentali mobili», dice il rapporto, intitolato Countering the Risks of North Korean Nuclear Weapons, riporta Yonhap.

Il rapporto ha basato la sua stima sulla quantità di materiale fissile, come plutonio e uranio altamente arricchito, che si ritiene Pyongyang abbia prodotto. Ha citato dati come la stima della comunità di intelligence degli Stati Uniti e altre analisi note.

«Stimiamo il numero di armi nucleari della Corea del Nord dal 2017 al 2027, con un valore iniziale di 30-60 armi nucleari nel 2017, con l’aggiunta di una o due armi al plutonio entro il 2020, e con i numeri che crescono di 12 o 18 armi all’anno», ha detto il rapporto.

Il rapporto, tuttavia, ha notato la necessità di cautela nel trarre conclusioni sull’inventario del Nord, citando “grandi incertezze”, come il fatto che la sua stima non è basata sulla produzione effettiva di armi nucleari, e il numero incerto di centrifughe operative utilizzate per produrre uranio altamente arricchito.

Nel rapporto si afferma che con ulteriori progressi nella sua capacità nucleare, il Nord sarà in grado di impiegare le minacce e gli attacchi nucleari in «modi molto più coercitivi e diversi», come gli attacchi nucleari preventivi.

Per respingere i tentativi di guerra nucleare del Nord, il rapporto ha chiesto a Seul e Washington di considerare opzioni come dedicare le armi nucleari strategiche degli Stati Uniti per colpire il Nord e schierare missili balistici intermedi degli Stati Uniti con armi nucleari in Corea del Sud o nelle sue vicinanze e stazionare qui armi nucleari tattiche.

Il rapporto ha anche sottolineato la necessità per gli alleati di considerare di “mettere tutte le opzioni” sul tavolo per massimizzare l’efficacia dei loro sforzi contro l’uso delle armi nucleari del Nord.

«Gli Stati Uniti potrebbero anche minacciare la Corea del Nord che se attraversa una soglia di inventario di Icbm o di armi nucleari, o entrambe, gli Stati Uniti stazioneranno nella Corea del Sud da otto a dieci armi nucleari tattiche in grado di distruggere strutture sotterranee profonde», ha aggiunto.

Inoltre, il rapporto ha detto che il trasferimento del controllo operativo di guerra, Opcon, da Washington a Seul dovrebbe essere ritardato fino a quando la fornitura di armi nucleari al Sud da parte degli Stati Uniti non sarà certa.

«A differenza di un conflitto convenzionale, in un conflitto nucleare, la Repubblica di Corea non è pronta ad assumere il ruolo principale nell’affrontare la Corea del Nord, soprattutto nella fase iniziale di una contingenza (…) Questa è una debolezza chiave che potrebbe portare i nordcoreani a interpretare la transizione Opcon come un segno del vacillare dell’impegno degli Stati Uniti nella difesa della Repubblica di Corea», si legge nel rapporto.

Antonio Albanese