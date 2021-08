COREA DEL NORD. Al cinema, l’omicidio del fratellastro di Kim Jong Un

Un film che racconta l’assassinio del fratellastro del leader nordcoreano Kim Jong-un in pieno giorno nel 2017 verrà presentato in anteprima il 12 agosto. Assassins racconta gli ultimi momenti di Kim Jong-nam, il figlio maggiore dell’ex leader nordcoreano Kim Jong-il, estromesso dal potere dal fratellastro Kim Jong-un, ucciso con gas nervino all’aeroporto internazionale di Kuala Lumpur.

Il docufilm conclude che dietro l’assassinio c’era Kim Jong-un e che le due donne che hanno spalmato il gas nervino sul viso di Kim – la vietnamita Doan Thi Huong e l’indonesiana Siti Aisyah – erano solo degli strumenti.

Aisyah «indossava una felpa “LOL”, quindi sembrava questa femme fatale molto sfacciata che stava ridendo di fronte a questo assassinio politico», ha detto il regista Ryan White, riporta Chosun Ilbo. White ha aggiunto che anche lui inizialmente pensava che le donne fossero colpevoli, ma ha cambiato idea dopo aver visto migliaia di ore di filmati delle telecamere a circuito chiuso e aver girato il documentario.

Laureato alla Duke University, White ha realizzato diversi documentari sui Beatles, sui sopravvissuti dell’Olocausto e sulla legalizzazione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso. Ha vinto un premio come regista al Sundance Film Festival nel 2014 per il suo lavoro sul film della HBO The Case Against 8.

White ha spiegato che la parte più difficile della realizzazione del documentario è stata cercare di ricreare i movimenti degli assassini e ottenere il consenso delle due donne.

A maggio, il Korean Film Council ha rifiutato di qualificare il documentario come film d’arte, il che lo avrebbe reso idoneo per le proiezioni nelle sale d’essai piuttosto che nei multiplex, dove la concorrenza è molto più dura. Il consiglio ha sostenuto che non soddisfaceva i criteri di qualificazione, una mossa che molti hanno visto nel contesto dei disperati tentativi del presidente Moon Jae-in di placare la Corea del Nord. Ma dopo persistenti sforzi da parte dei distributori, il documentario è stato ora autorizzato per le sale d’essai.

Tommaso Dal Passo