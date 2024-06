COREA DEL NORD. Accordi militari e commerciali tra Kim e Putin 

Il presidente russo Vladimir Putin ha promesso martedì 18 giugno di approfondire i legami commerciali e di sicurezza con la Corea del Nord e di sostenerla contro gli Stati Uniti.

Nel segnalare che la Russia, membro con diritto di veto del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sta rivalutando il suo intero approccio nei confronti della Corea del Nord, Putin ha elogiato Pyongyang per aver resistito a quelle che ha definito essere pressioni economiche, ricatti e minacce degli Stati Uniti, riporta Reuters.

In un articolo pubblicato dai media statali nordcoreani, Putin ha elogiato il “compagno” Kim e ha promesso di “resistere insieme alle illegittime restrizioni unilaterali”, per sviluppare il commercio e rafforzare la sicurezza in tutta l’Eurasia. “Washington, rifiutandosi di attuare gli accordi precedentemente raggiunti, avanza continuamente richieste nuove, sempre più rigorose e ovviamente inaccettabili”, ha detto Putin nell’articolo, pubblicato sulla prima pagina del Rodong Sinmun, organo del Partito dei Lavoratori. “La Russia ha sempre sostenuto e continuerà a sostenere la RPDC e l’eroico popolo coreano nella loro opposizione al nemico insidioso, pericoloso e aggressivo”.

Putin ha osservato che l’Unione Sovietica è stata la prima a riconoscere la Repubblica popolare democratica di Corea, fondata dal nonno di Kim, Kim Il Sung, meno di due anni prima della guerra di Corea del 1950. I media statali nordcoreani hanno anche pubblicato articoli che elogiano la Russia e sostengono le sue operazioni militari in Ucraina, definendole una “guerra sacra di tutti i cittadini russi”.

La visita di Stato di Putin avviene nel mezzo delle accuse degli Stati Uniti secondo cui la Corea del Nord ha fornito “dozzine di missili balistici e oltre 11.000 container di munizioni alla Russia” da utilizzare in Ucraina. La Corea del Sud, fedele alleato degli Stati Uniti, ha sollevato preoccupazioni simili.

Lunedì la Casa Bianca ha dichiarato di essere preoccupata dall’approfondimento delle relazioni tra Russia e Corea del Nord. Il Dipartimento di Stato americano ha affermato che è “abbastanza certo” che Putin cercherà armi per sostenere la sua guerra in Ucraina.

Mosca e Pyongyang hanno negato i trasferimenti di armi, ma hanno promesso di rafforzare i legami militari, possibilmente includendo esercitazioni congiunte. Quest’anno la Russia supererà l’intera alleanza militare della NATO nella produzione di munizioni, si apre una nuova finestra, quindi il viaggio di Putin è probabilmente mirato a sottolineare a Washington quanto Mosca possa essere dirompente in una serie di crisi globali.

A marzo la Russia ha posto il veto al rinnovo annuale di un gruppo di esperti che monitora l’applicazione delle sanzioni Onu contro la Corea del Nord per i suoi programmi di armi nucleari e missili balistici.

Il consigliere per la politica estera di Putin, Yuri Ushakov, ha detto che Russia e Corea del Nord potrebbero firmare un accordo di partenariato durante la visita che includerebbe questioni di sicurezza. Ha detto che l’accordo non sarà diretto contro nessun altro paese, ma “delineerà prospettive per un’ulteriore cooperazione”.

La visita comprenderà colloqui individuali tra i due leader, nonché un concerto di gala, un ricevimento statale, guardie d’onore, la firma di documenti e una dichiarazione ai media, ha detto Ushakov ripreso da Interfax.

Faranno parte dell’evento il ministro della Difesa russo Andrei Belousov, il ministro degli Esteri Sergei Lavrov, i ministri delle Risorse naturali, della sanità e dei trasporti, i vertici dell’agenzia spaziale russa e delle sue ferrovie e il vice primo ministro Alexander Novak, uomo di punta di Putin per l’energia.

Anna Lotti

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/