COLOMBIA. Vittoria risicata della destra: Abelardo de la Espriella, sarà il nuovo presidente

L’avvocato penalista e imprenditore Abelardo de la Espriella è in procinto di diventare il prossimo presidente della Colombia dopo che i risultati preliminari lo hanno visto in leggero vantaggio al ballottaggio di domenica, un risultato che potrebbe portare la nazione sudamericana decisamente a destra dopo quattro anni di governo di sinistra.

Con il 99,93% delle schede scrutinate nel sistema di pre-scrutinio preliminare del Registro Civile Nazionale, De la Espriella del partito Defensores de la Patria ha ottenuto il 49,65% dei voti, contro il 48,7% di Ivan Cepeda della coalizione di sinistra al governo, il Pacto Histórico, riportano Anadilu e Al Jazeera.

Il margine risicatissimo di meno di 248.000 voti ha innescato una situazione di stallo istituzionale, con il presidente uscente Gustavo Petro e Cepeda che si rifiutano di riconoscere i risultati preliminari come ufficiali, tra accuse di frode.

Ma De la Espriella non ha aspettato a festeggiare. Rivolgendosi a migliaia di sostenitori nella città caraibica di Barranquilla, ha dichiarato l’inizio di una “nuova era”. “La nazione miracolosa inizia oggi”, ha affermato. “Petro e Cepeda, astenetevi dal fomentare disordini sociali. Oggi i colombiani mi hanno eletto con lo stesso sistema che ha eletto l’attuale presidente quattro anni fa”.

Soprannominato “La Tigre”, De la Espriella, 47 anni, ha condotto la sua campagna elettorale come outsider politico e non aveva mai ricoperto cariche elettive prima di candidarsi alla presidenza. L’avvocato ha costruito la sua campagna sulla promessa di reprimere il narcotraffico, la criminalità organizzata e i gruppi armati illegali.

Nato a Bogotà nel 1978, De la Espriella si è affermato a livello nazionale come avvocato penalista, prima di costruire un impero commerciale che spazia dal settore immobiliare e delle costruzioni, alla moda e ai marchi di alcolici.

Nel corso della sua carriera legale, De la Espriella è stato spesso al centro di controversie per aver rappresentato uomini d’affari, politici ed ex figure paramilitari accusati di corruzione e altri reati. Tra i suoi clienti più importanti figurava David Murcia Guzman, fondatore della DMG, società chiusa per presunta truffa piramidale.

Ha rappresentato anche l’ex ministro dell’Industria venezuelano Alex Saab, stretto alleato dell’ex presidente Nicolás Maduro. Nonostante la sua notorietà, De la Espriella non aveva mai ricoperto cariche elettive prima di candidarsi alla presidenza.

Presentandosi spesso con la maglia della nazionale di calcio colombiana durante gli eventi della campagna elettorale, De la Espriella ha promesso una strategia di sicurezza aggressiva incentrata sull’azione militare contro le organizzazioni guerrigliere, le reti di narcotraffico e i gruppi armati.

Il suo programma di ordine pubblico è stato spesso paragonato alle politiche del presidente salvadoregno Nayib Bukele, in particolare per l’enfasi sulla detenzione di massa e sull’ampliamento dei poteri delle forze di sicurezza. De la Espriella ha proposto la costruzione di mega-carceri e ha respinto i negoziati di pace con i gruppi armati, sostenendo che le organizzazioni criminali debbano essere sconfitte piuttosto che assecondate.

Se confermata, la sua vittoria rappresenterebbe un duro colpo per la politica di “Pace Totale” di Petro, che si basa sui negoziati con gruppi guerriglieri e organizzazioni criminali per porre fine al conflitto interno che affligge la Colombia da decenni.

I critici hanno espresso preoccupazione per il futuro della tutela ambientale e dei diritti delle popolazioni indigene sotto un governo De la Espriella, soprattutto dopo che Petro ha fatto della politica climatica e della protezione della foresta amazzonica i pilastri centrali della sua presidenza.

Allo stesso tempo, De la Espriella ha promesso di rilanciare la crescita economica, attrarre investimenti e ripristinare la sicurezza pubblica. Si prevede che la presidenza di De la Espriella riavvierà le relazioni della Colombia con Washington e Israele, entrambe deteriorate durante la presidenza di Petro.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che aveva apertamente sostenuto De la Espriella durante la campagna elettorale, ha accolto con favore il risultato preliminare sulla sua piattaforma Truth Social, scrivendo che il candidato aveva “vinto alla grande!”.

Anche il Segretario di Stato americano Marco Rubio si è congratulato con De la Espriella e ha affermato che l’amministrazione Trump non vedeva l’ora di collaborare con lui.

De la Espriella, che possiede anche la cittadinanza statunitense e quella italiana e che ha case in diversi paesi, ha vissuto e lavorato a Miami per diversi anni. Si è impegnato a ristabilire e approfondire le relazioni con Israele, ponendosi in netto contrasto con Petro, uno dei più espliciti critici della guerra israeliana a Gaza tra i leader mondiali.

I media israeliani lo hanno descritto come un candidato fortemente filo-israeliano e gli analisti affermano che la sua elezione potrebbe invertire l’approccio più conflittuale adottato dal governo uscente. I leader conservatori di tutta la regione si sono affrettati a congratularsi con De la Espriella dopo il risultato preliminare.

Il presidente argentino Javier Milei e il presidente ecuadoriano Daniel Noboa hanno entrambi rilasciato dichiarazioni pubbliche domenica sera congratulandosi con De la Espriella per la sua vittoria, celebrando la continua svolta a destra nella politica sudamericana.

Un’inchiesta del quotidiano online La Silla Vacia ha rivelato che molte delle sue attività sono state sciolte. de la Espriella è indebitato e ha perso denaro. Il suo studio legale è la sua attività più redditizia, secondo quanto riportato.

Trump si è mosso per aumentare la presenza e l’influenza degli Stati Uniti in Sud America; era stato criticato dai democratici al Congresso per il suo aperto sostegno a de la Espriella. Questo mese Trump aveva affermato che i risultati delle elezioni di domenica erano “molto importanti per il futuro della Colombia e per le sue relazioni con gli Stati Uniti”.

Antonio Albanese

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