COLOMBIA. Torna la violenza delle FARC. Dissidenti all’attacco dell’esercito 

Nel pomeriggio di lunedì 8 settembre, un’unità appartenente al 31° Battaglione di fanteria fluviale è stata attaccata con ordigni esplosivi improvvisati noti come tatucos.

Tre membri della Marina colombiana sono rimasti feriti, uno dei quali gravemente a La Tagua, Putumayo, riportano El Tiempo e Infobae.

Secondo la gente del posto, l’attacco era diretto contro un’unità fluviale che operava lungo il fiume Putumayo.

La Marina colombiana dispone di diverse unità di fanteria fluviale nella regione, parte della Brigata di Fanteria di Marina n. 3 (Brigada de Infantería de Marina n. 3), responsabile del monitoraggio delle vie navigabili nella Colombia meridionale, vicino ai confini con Ecuador e Perù.

Il fiume La Tagua e l’adiacente area di Puerto Leguizamo sono da tempo territorio conteso.

Seppure siano ancora sconosciuti gli autori, i responsabili più probabili dell’attacco sono fazioni dissidenti delle Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (FARC-EP), in particolare i Comandos de Frontera, un gruppo dissidente che opera nel Putumayo e che è emerso dopo l’accordo di pace del 2016 che ha disarmato le FARC trasformandole in un partito politico.

Il gruppo è responsabile di numerosi attacchi contro le forze di sicurezza colombiane nelle zone costiere, utilizzando ordigni esplosivi improvvisati e imboscate ai posti di pattugliamento. Il gruppo opera in coordinamento con le rotte del narcotraffico lungo il fiume, fondamentali per la fornitura di cocaina all’Ecuador e ai mercati internazionali.

I soldati feriti appartengono al Corpo dei Marines colombiani, che costituisce la spina dorsale delle operazioni di sicurezza fluviale. Unità del 30° Battaglione di Fanteria Fluviale, con base a Puerto Leguizamo, si sono spesso scontrate con gruppi ribelli e dissidenti in questo corridoio, rendendole il bersaglio più probabile dell’attacco.

L’uso di esplosivi è coerente con le passate tattiche dei dissidenti nella regione, volte a minare il controllo militare degli attraversamenti fluviali e a intimidire la popolazione locale che collabora con le autorità.

Maddalena Ingroia

