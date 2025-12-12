COLOMBIA. Petro propone a Maduro amnistia e governo di transizione. Caracas vuole rifondare la Grande Colombia contro gli USA

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha intensificato la pressione diplomatica sul suo omologo venezuelano, Nicolás Maduro, chiedendo un'”amnistia generale” e la formazione di un “governo di transizione con l’inclusione di tutti” per risolvere la prolungata crisi politica del Venezuela.

Petro ha lanciato l’appello su X il 10 dicembre, poco dopo che la leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado ha ricevuto formalmente il Premio Nobel per la Pace a Oslo, riporta MercoPress.

Petro ha sostenuto che il Venezuela ha bisogno di “più democrazia” per superare la crisi seguita alle contestate elezioni del 2024, che aveva precedentemente riconosciuto come non libere.

Le dichiarazioni di Petro sono state motivate dalla notizia che il governo Maduro aveva revocato il passaporto al cardinale Baltasar Porras, noto oppositore del governo, mentre tentava di recarsi in Spagna.

“Il governo di Maduro deve capire che la risposta all’aggressione esterna non è solo la mobilitazione militare, ma anche una rivoluzione democratica. È con più democrazia che si difende un paese, non con una repressione più inefficiente”, ha scritto Petro. Il presidente colombiano ha inquadrato la sua proposta come un “grande patto storico e sociale”, facendo riferimento agli sforzi europei del Secondo dopoguerra per creare società più democratiche: “È tempo di un’amnistia generale e di un governo di transizione che includa tutti”.

L’intervento del presidente colombiano arriva in un momento di crescenti tensioni nei Caraibi, dove gli Stati Uniti hanno schierato risorse militari nell’ambito di quella che sostengono essere un’operazione antidroga.

Nel frattempo, Maduro ha respinto queste richieste di riforme politiche e ha invece proposto un’unificazione radicale con la Colombia. “Si avvicinano tempi di unità gran colombiana, di unità bolivariana… Dobbiamo ristabilire la Gran Colombia”, ha affermato Maduro, esortando Petro a creare un blocco unito per “l’emancipazione di tutto il Sud America”.

Allo stesso tempo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito che dopo Maduro, il prossimo sarà Petro.

Lucia Giannini

