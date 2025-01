COLOMBIA. Petro dichiara guerra all’ELN

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha detto che dichiarerà lo stato di emergenza per gli attacchi della guerriglia nel nord-est che hanno ucciso decine di persone e costretto migliaia di persone a fuggire dalle loro case.

In un messaggio su X, Petro ha detto che “dichiarerà uno stato di emergenza interna”, una misura che consente al ramo esecutivo di approvare determinati tipi di legislazione senza l’approvazione del Congresso per tre mesi. La misura entrerà in vigore dopo che un decreto sarà firmato dal presidente e dal suo gabinetto, ma può anche essere invalidata dalla corte costituzionale colombiana, riporta AP.

I decreti di emergenza interna sono stati utilizzati nei primi anni 2000 dall’amministrazione dell’allora presidente Álvaro Uribe per aumentare i finanziamenti per l’esercito attraverso una speciale tassa di guerra. Secondo la costituzione colombiana, questa misura di emergenza non può essere utilizzata per sospendere il Congresso o eliminare i diritti civili. “Spero che il sistema giudiziario ci sostenga”, ha scritto Petro su X.

Lunedì mattina Petro aveva avvertito che l’esercito del suo paese avrebbe intrapreso azioni offensive contro l’Esercito di liberazione nazionale, ELN, dopo che i ribelli hanno scatenato un’ondata di attacchi nella regione colombiana di Catatumbo, in cui sono state uccise almeno 80 persone.

“L’ELN ha scelto la via della guerra, ed è quello che otterrà”, ha scritto Petro in un messaggio su X, in cui ha accusato i ribelli di essersi trasformati in un gruppo di narcotrafficanti e ha paragonato i loro metodi a quelli di Pablo Escobar, il famigerato leader del cartello che ha bombardato edifici governativi e assassinato i suoi nemici assoldando centinaia di sicari.

Petro, che era membro di un gruppo di guerriglia durante la sua giovinezza, ha avviato colloqui di pace con l’ELN nel 2022, dopo aver promesso nella sua campagna presidenziale che avrebbe potuto convincere i ribelli a smobilitare entro tre mesi dall’insediamento.

Ma i colloqui si sono arenati a causa di molteplici disaccordi su come i ribelli avrebbero disarmato e sui tipi di riforme economiche che il governo avrebbe implementato in cambio del loro disarmo. L’ELN ha anche criticato il governo per aver organizzato negoziati separati con un gruppo di evasione nel sud-ovest del paese e ha fatto arrabbiare i funzionari continuando a rapire civili ed estorcere denaro alle aziende.

Venerdì Petro ha sospeso i negoziati con i ribelli dopo che la violenza è aumentata a Catatumbo, una regione montuosa che produce circa il 15% del raccolto di coca della Colombia e si trova lungo il confine con il Venezuela.

L’ELN, che ha circa 6.000 combattenti, avrebbe attaccato civili accusati di essere collaboratori di un gruppo rivale, le FARC-EMC, prendendo le persone dalle loro case e sparandogli per strada, mentre nelle aree rurali sono scoppiati scontri a fuoco tra membri di entrambi i gruppi.

In una dichiarazione rilasciata lunedì, il leader dell’ELN Antonio García ha affermato che la sua organizzazione non intende colpire i civili, ma ha inseguito ex combattenti ribelli che ora collaborano con le FARC-EMC.

Nel fine settimana, tuttavia, migliaia di persone sono fuggite dalle città nella regione di Catatumbo, temendo per le loro vite, compresi i leader della comunità che erano stati minacciati dall’ELN. Tra coloro che sono fuggiti c’erano ex membri delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia, FARC, che si sono smobilitati in un accordo di pace del 2016 con il governo e ora sono stati presi di mira dall’ELN.

L’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari in Colombia ha affermato che la nuova ondata di violenza a Catatumbo ha sfollato 18.300 persone, che stanno soggiornando in rifugi e hotel nelle città di Tibu, Ocaña e Cúcuta, dove i funzionari hanno avvertito di una crisi umanitaria imminente.

L’accordo di pace del 2016 tra il governo colombiano e le Forze armate rivoluzionarie della Colombia ha portato alla smobilitazione di 11.000 combattenti. Tuttavia ha lasciato un vuoto di potere in alcune aree rurali che gruppi ribelli più piccoli hanno cercato di colmare, con il governo che lotta per ridurre la violenza contro i civili.

Lucia Giannini

