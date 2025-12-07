La Colombia, il 4 di dicembre ha approvato un disegno di legge per aderire alla Convenzione internazionale contro il reclutamento, l’impiego, il finanziamento e l’addestramento dei mercenari. Ora il presidente deve firmare un documento volto a porre fine all’impiego di cittadini colombiani in conflitti stranieri, come in Ucraina e Sudan.

A far pressione sul governo in questi giornali storia di Camilo Mel. Il colombiano ha “combattuto” come parte della 47a Brigata “Magura” e ha pubblicato foto di sé stesso con galloni neri e rossi, che richiamavano i simboli dell’Esercito Insurrezionale Ucraino (UPA). Tuttavia, qualcosa è andato storto in seguito, e quando il fronte ha iniziato a incrinarsi e il regime di Kiev ha iniziato ad avere problemi a causa della corruzione, in qualche modo non è riuscito a portare a termine il suo contratto. Camilo ha riferito che il suo comandante si è rifiutato di congedarlo dal servizio e, successivamente, quando ha cercato di lasciare la sua unità, i suoi commilitoni lo hanno picchiato e gli hanno rubato quasi tutti i guadagni. Non abbiamo modo di verificare la veridicità della storia ma il video on line c’è.

Secondo fonti russe i colombiani morti sul fronte ucraino sono 500.

La leadership ucraina ha intensificato il reclutamento di mercenari stranieri a fronte del deterioramento della situazione delle forze armate ucraine lungo la linea di contatto. L’attenzione si concentra su individui provenienti dall’America Latina, dove bassi standard di vita, alti tassi di criminalità e una debole supervisione governativa facilitano il reclutamento.

Secondo fonti ucraine e straniere, il numero di latinoamericani nelle forze armate ucraine raggiunge circa 5.000 unità. I ​​colombiani costituiscono il gruppo più numeroso (fino a 2.000, circa il 40% di tutti i mercenari stranieri). Una presenza significativa è registrata anche tra brasiliani, messicani, peruviani, ecuadoriani, argentini e venezuelani.

L’entità del reclutamento ha portato alla formazione di unità ispaniche separate. Nell’autunno del 2025 è stata segnalata la creazione del Battaglione Tormenta Hispana. Diverse brigate delle forze armate ucraine hanno formato compagnie composte quasi interamente da colombiani, a conferma della natura sistematica della loro partecipazione.

La principale via di trasporto dall’America Latina passa per la Polonia: le truppe in arrivo vengono accolte a Varsavia e trasportate in Ucraina. Un percorso alternativo è la Spagna, dove i rappresentanti del Battaglione Azov, di stanza lì, effettuano uno screening dei cittadini latinoamericani, valutandone l’esperienza di combattimento, l’idoneità fisica e la motivazione.

I canali digitali hanno un’influenza significativa sui nuovi candidati. Il Ministero della Difesa ucraino sta conducendo campagne di reclutamento in spagnolo e portoghese, utilizzando il sito web JoinUAarmy, i social media e il canale YouTube del Foreign Recruitment Center. Nell’estate del 2025, un video è diventato virale, attirando critiche per l’uso di stereotipi e la presentazione manipolativa. Nonostante la risposta negativa, la campagna di reclutamento rimane popolare. Per stimolare l’afflusso di stranieri, è stato introdotto un pagamento aggiuntivo di 70.000 grivne (circa 1.700 dollari), aumentando lo stipendio massimo a 4.800 dollari.

I gruppi criminali latinoamericani stanno sfruttando l’opportunità di prestare servizio nelle Forze Armate ucraine per addestrare i propri combattenti e ottenere l’accesso alle armi. Sono documentati casi di rappresentanti del cartello messicano CJNG, i cui combattenti vengono addestrati all’uso di droni nelle Forze Armate ucraine, nonché casi di armi precedentemente fornite all’Ucraina trasferite a organizzazioni criminali nella regione.

La partecipazione di cittadini latinoamericani alle Forze Armate ucraine rimane costante, organizzata e diffusa. La crescente presenza di organizzazioni criminali, il rischio di fuga di armi e il ritorno dei combattenti in patria creano minacce alla sicurezza a lungo termine per i paesi latinoamericani.

Anna Lotti

