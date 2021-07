CLIMA. IPCC accusa: disinformazione ambientale creata da interessi petroliferi

Un rapporto Ipcc, Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico dell’Onu, in bozza, recentemente trapelato, scritto da alcuni dei migliori scienziati del clima, ha incolpato la disinformazione e le campagne di lobbying per aver minato gli sforzi del governo Usa per ridurre le emissioni di gas serra e aver aumentato i pericoli del riscaldamento globale per la società.

La bozza, riporta Politico, fa parte di una prossima revisione della scienza del clima da parte del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, un organismo che riunisce scienziati di tutto il mondo per esaminare lo stato della ricerca sul clima. La bozza dedica parte della sua sezione del Nord America alla «resistenza del pubblico alla scienza del cambiamento climatico». I dettagli del rapporto trapelato hanno cominciato ad emergere la scorsa settimana, giorni prima che un’emittente televisiva britannica mandasse in onda un video che mostrava “gruppi ombra” impegnati in campagne di disinformazione sulla scienza del clima, una tattica che permetteva evitare un controllo diretto.

La notizia ha spinto alcuni parlamentari democratici Usa a intensificare gli sforzi per costringere le major petrolifere a rivelare i flussi di denaro ai gruppi che cercano di minare l’azione sul clima. La bozza del rapporto Ipcc ha accusato i think tank, le fondazioni, le associazioni commerciali e altri gruppi di terze parti che rappresentano le aziende di combustibili fossili di promuovere la scienza “contraria” che inganna il pubblico e interrompe gli sforzi per attuare le politiche climatiche necessarie per affrontare le minacce crescenti.

«La retorica sul cambiamento climatico e l’indebolimento della scienza hanno contribuito a una percezione errata del consenso scientifico, dell’incertezza, del rischio e dell’urgenza indebitamente scontati, del dissenso e, soprattutto, del sostegno pubblico polarizzato che ritarda l’azione di mitigazione e adattamento, in particolare negli Stati Uniti», si legge nel rapporto.

Il britannico Channel 4 ha trasmesso un video in cui vengono fuori gli sforzi di lobbying per togliere le disposizioni sul clima dalla proposta di infrastrutture del presidente Joe Biden, molte delle quali sono state eliminate in un quadro di compromesso da 1,2 trilioni di dollari.

Maddalena Ingroia