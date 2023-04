CIOCCOLATO. Ghana e Costa D’Avorio insieme per tutelare gli agricoltori

A livello globale si consuma più cioccolato che mai, ma un programma lanciato nel 2019 che prometteva un salario di sussistenza ai coltivatori nei principali produttori di cacao della Costa d’Avorio e del Ghana ha lasciato molti in condizioni peggiori, come dimostrano i dati e le interviste a coltivatori, commercianti ed esperti del settore effettuate da Reuters. Ad esempio, i coltivatori ivoriani consultati da Reuters hanno dichiarato di essere stati pagati ben al di sotto del prezzo stabilito dal governo, a sua volta inferiore a quello promesso al momento del lancio del programma.

«Il prezzo stabilito non è rispettato e non possiamo fare nulla con la somma che guadagniamo», hanno detto.

Undici esperti del settore hanno attribuito la colpa della situazione alle eccedenze che hanno mantenuto il cacao a buon mercato a livello globale, nonché alle aziende produttrici di cioccolato, agli acquirenti globali di materie prime e agli intermediari del settore che cercano di proteggere i margini. Hanno citato i difetti intrinseci del programma governativo, tra cui la mancanza di gestione dell’offerta.

L’incapacità del programma di salario di sussistenza di incrementare o addirittura proteggere i redditi degli agricoltori è un duro colpo per gli sforzi globali volti a rendere la produzione di tavolette di cioccolato più etica, dopo anni di promesse di epurare l’industria dal lavoro minorile, dalla povertà e dalla deforestazione dilagante.

In quarant’anni, una proliferazione di piccole piantagioni di cacao ha cambiato radicalmente la Costa d’Avorio, contribuendo ad alimentare un’economia di esportazione in rapida crescita e sradicando quasi completamente le foreste pluviali un tempo abbondanti.

Con il disboscamento dei terreni da parte degli agricoltori, l’offerta di cacao ha spesso superato la domanda globale di cioccolato, mantenendo il prezzo ostinatamente basso per la maggior parte degli anni. Circa un terzo dei coltivatori di cacao della Costa d’Avorio viene pagato meno del prezzo minimo fissato dal governo, nonostante il regime di salario di sussistenza, o “Differenziale di reddito vitale”, Lid.

Il Lid ha anche fallito in gran parte nel raggiungere l’obiettivo concordato con l’industria di un premio minimo di 400 dollari a tonnellata per il salario di sussistenza rispetto ai prezzi globali del cacao, dopo che gli acquirenti globali hanno risposto spingendo al ribasso un “premio paese” separato, tradizionalmente pagato per il cacao di alta qualità dell’Africa occidentale.

Le autorità della Costa d’Avorio riconoscono che alcuni intermediari non pagano il prezzo “agricolo”, fissato dal governo due volte l’anno, ma non hanno risposto alla richiesta di stimare l’entità del problema.

Nestle e Hershey hanno dichiarato di aver pagato il premio Lid. Lindt & Sprungli, Ferrero e Mars hanno dichiarato di aver pagato il Lid più un importo maggiore attraverso i propri programmi di sostenibilità.

Mars ha affermato che “il prezzo da solo non è la risposta” e che sono necessari “nuovi modi di pensare” per colmare il divario di reddito degli agricoltori.

La Costa d’Avorio e il Ghana hanno introdotto il programma Lid con l’appoggio delle major del cacao e del cioccolato, tra cui Hershey, Barry Callebaut e Cargill.

I due Paesi producono insieme due terzi del cacao mondiale e lo commercializzano attraverso gli enti governativi di commercializzazione. Speravano che il premio di 400 dollari avrebbe aumentato il loro gettito fiscale in misura sufficiente a costituire fondi di emergenza, consentendo loro di fissare un prezzo ufficiale alla produzione sufficiente a garantire ai coltivatori un reddito di sussistenza anche in caso di calo dei prezzi globali.

Ma quando la pandemia ha fatto crollare la domanda, i prezzi globali del cacao sono crollati prima di aver accumulato un cuscinetto. Nonostante il premio, i due Paesi non sono riusciti a portare il prezzo alla produzione ai livelli previsti.

Dall’inizio del regime Lid nel 2019, il prezzo ufficiale alla stalla ha toccato l’obiettivo di reddito vivo della Costa d’Avorio di 1.000 CFA/kg solo una volta, per il raccolto principale del 2020/21, secondo i dati Reuters. Allo stesso tempo, le principali case di commercio di materie prime globali hanno iniziato a ridurre il premio per il paese separato, secondo l’iniziativa governativa sul cacao Costa d’Avorio-Ghana che ha sviluppato il Lid.

La Costa d’Avorio e il Ghana sostengono che le aziende dovrebbero pagare entrambi i premi. Negano che la Lid abbia problemi strutturali. Costa d’Avorio-Ghana hanno pubblicato dati che dimostrano come il premio nazionale sia sceso del 150% fino a quasi azzerarsi negli ultimi due anni.

Nonostante le minacce in privato di pubblicare i nomi dei produttori di cioccolato che non pagano i premi, cosa che hanno fatto in passato, i Paesi sembrano diffidare di un eccessivo conflitto con i loro maggiori acquirenti.

Gli agenti ivoriani che acquistano i fagioli dai coltivatori nelle campagne affermano di pagare un prezzo inferiore a quello di produzione per coprire le loro spese, detraendo i difetti di qualità e i costi di trasporto e imballaggio.

Svariati agricoltori sparsi in sette regioni ivoriane produttrici di cacao hanno dichiarato alla Reuters di ricevere il 15-20% in meno rispetto al prezzo agricolo di 825 franchi CFA dell’Africa occidentale al kg fissato per la scorsa stagione.

Per proteggere il prezzo agricolo, l’anno scorso la Costa d’Avorio ha iniziato a emettere carte d’identità che tracciano l’origine del cacao, consentendo al contempo il pagamento elettronico diretto da parte degli esportatori.

Tuttavia, le nuove carte non risolveranno il problema a lungo termine delle eccedenze di cacao che fanno scendere i prezzi globali.

La Costa d’Avorio e il Ghana vedono il rischio di piantare meno perché “vediamo sempre più investimenti in altre origini”.

I dati dell’Organizzazione Internazionale del Cacao, Icco, mostrano che la produzione di cacao in Costa d’Avorio è aumentata a livelli record nella stagione 2020/21. Si prevede che la produzione globale sia più limitata nell’attuale stagione di coltivazione.

Dei circa 2 milioni di tonnellate di cacao che la Costa d’Avorio produce ogni anno, il 20-30% è coltivato illegalmente in foreste protette da circa 1,3 milioni di persone, molte delle quali bambini.

Il tasso di deforestazione della Costa d’Avorio lo scorso anno è stato superiore a quello del 2021 e del 2020, il primo anno in cui sono entrati in vigore i prezzi dei coltivatori aumentati dalla Lid.

Lucia Giannini