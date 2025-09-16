CINEMA. Ad Hanoi, per la prima volta, blockbuster è un film vietnamita sulla Guerra del Vietnam

Un film di guerra realizzato dall’esercito vietnamita è diventato il campione di incassi di sempre in un paese in cui i film più gettonati sono solitamente romantici o commedie.

Mua Do (Pioggia Rossa) racconta una sanguinosa battaglia tra le forze comuniste e l’esercito sudvietnamita sostenuto dagli americani durante la guerra del Vietnam. La battaglia, combattuta nella provincia centrale di Quang Tri, si guadagnò il cupo soprannome di “tritacarne” a causa delle numerose vittime. Secondo quanto riportato dai media vietnamiti, più di 10.000 soldati furono uccisi da entrambe le parti, riporta Nikkei.

Dalla sua uscita ufficiale il 22 agosto, il film ha incassato 613 miliardi di dong, pari a 23 milioni di dollari. Pioggia Rossa è ora il film con il maggior incasso nella storia del Vietnam, più che raddoppiando gli incassi di successi hollywoodiani come Avengers: Endgame, il film straniero più popolare in Vietnam, che ha incassato 280 miliardi di dong. Nel fine settimana del 7 settembre, le sale cinematografiche erano gremite di spettatori ansiosi di vedere il film. Molti cinema lo proiettano ogni mezz’ora circa su più schermi. E molte persone l’hanno visto due volte.

Red Rain è un film epico storico vietnamita del 2025, diretto da Đặng Thái Huyền da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Chu Lai. Adattamento del romanzo omonimo di Chu Lai, segue una squadra di soldati del Vietnam del Nord durante gli 81 giorni della seconda battaglia di Quảng Trị nella cittadella di Quảng Trị nel 1972, durante la guerra del Vietnam.

Una produzione congiunta della cinematografia dell’esercito popolare vietnamita, HKFilm e Galaxy Studio, il film è interpretato da Đỗ Nhật Hoàng, Lê Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Lê Hoàng Long, Đình Khang e Nguyễn Hùng.

Il film è stato presentato in anteprima il 18 e il 20 agosto rispettivamente a Ho Chi Minh City e Hanoi, prima della sua uscita nazionale in Vietnam il 22 agosto, in commemorazione dell’80° anniversario dell’indipendenza del Vietnam. Ha ricevuto recensioni positive dalla critica per la rappresentazione della battaglia, le performance del cast, la fotografia e la colonna sonora, sebbene la caratterizzazione dei personaggi e la sceneggiatura abbiano ricevuto critiche.

Prima dell’adattamento cinematografico, il romanzo era stato adattato in un’opera teatrale e in un chéo, quest’ultimo vincitore del massimo riconoscimento assegnato dalla Vietnam Stage Artists’ Association nel 2021. Secondo i piani iniziali, Red Rain sarebbe stata la più grande produzione cinematografica della People’s Army Cinematography in un periodo di 10 anni. Nel marzo 2024, dopo un decennio di sviluppo, il progetto è stato approvato dal Ministro della Difesa Phan Văn Giang.

È stato costruito un set di 50 ettari per ricreare le scene del campo di battaglia della Cittadella di Quảng Trị. Oltre dieci province e città vietnamite sono state esaminate durante la ricerca di ulteriori location per le riprese. Sono stati selezionati diversi comuni e distretti della provincia di Quảng Trị, tra cui il comune di Hải Lệ, il distretto di Quảng Trị e il comune di Triệu Thượng. Diverse scene sono state girate a Parigi, in Francia.

Le riprese si sono svolte dal 2 novembre 2024 al 21 gennaio 2025, per una durata di 81 giorni, rispecchiando la durata della battaglia descritta nel film. La ​​post-produzione è stata completata nel luglio 2025.

Tommaso Dal Passo

