CINA. Xi Jinping al Sultano dell’Oman: “Il Medio Oriente non deve essere il terreno di scontro per le potenze globali”

Il 2 novembre il Presidente della Repubblica Cinese Xi Jinping ha ricevuto il sultano dell’Oman Haitham bin Tariq Al Sa’id, la prima visita di un capo di stato omanita dall’istaurazione dei rapporti tra i due Stati quarantotto anni fa.

Come si può leggere sul sito del Ministero degli Esteri Cinese, il Presidente della Repubblica Popolare Cinese, durante l’incontro, ha sottolineato che “l’amicizia tra la Cina e i Paesi arabi ha una lunga storia, fondamenta profonde, basi solide e ampie prospettive” ribadendo la volontà di Pechino si portare le relazioni sino-arabe “ad un livello superiore a maggior beneficio di entrambi i popoli e a sostegno della pace, della stabilità e della prosperità nella regione”. Poi, in merito alle relazioni bilaterali sino-omanite, Xi Jinping ha auspicato che Cina e Oman rafforzino la fiducia politica reciproca e intensifichino lo scambio di esperienze in materia di governance consolidando le basi strategiche del loro rapporto, ribadendo il sostegno di Pechino all’indipedenza del sultanato.

Xi Jinping ha, inoltre, affermato che la Cina intende porsi come un partner stabile ed affidabile in ambiti come il settore energetico, quello degli investimenti ad alto potenziale e dell’ innovazione ad alta tecnologia, ed ha auspicato una maggiore collaborazione tra i due Paesi perché la cooperazione energetica diventi articolata e completa, “rafforzando al contempo la collaborazione in ambiti quali l’industria, gli investimenti, l’intelligenza artificiale, la scienza, la tecnologia e gli scambi culturali, procedendo di pari passo lungo i rispettivi cammini verso la rinascita nazionale e la modernizzazione”.

Facendo, poi, “riferimento al rapido mutamento della situazione geopolitica mondiale il Presidente della RPC ha ribadito che la Cina è da sempre impegnata nella risoluzione delle controversie internazionali attraverso canali diplomatici, auspicando che il Medio Oriente non diventi un’arena per la competizione geopolitica tra le grandi potenze, “appoggiando al contempo i Paesi della regione nel costruire una casa comune all’insegna del buon vicinato, dello sviluppo, della sicurezza e della cooperazione”. Xi Jinping ha infine aggiunto che Pechino, allo scopo di ritorno alla pace alla stabilità nella regione che sia poi duratura, è pronta a “rafforzare la comunicazione e il coordinamento con gli Stati arabi, inclusi quelli del Consiglio di Cooperazione del Golfo”.

Dal canto suo il sultano Haitham bin Tariq Al Sa’id, ribandendo l’adesione dell’Oman alla politica di “Una Sola Cina”, ha auspicato che la sua visita possa rappresentare “un nuovo punto di partenza per esplorare ulteriori opportunità di collaborazione, costruire un partenariato orientato al futuro e imprimere un ulteriore slancio allo sviluppo delle relazioni bilaterali”. Il sultano ha ricordato come Pechino rappresenti il principale partner commerciale dell’Oman, evidenziando come grazie agli investimenti cinesi nel Sultanato, in costante crescita, “i legami economici tra le due nazioni sono divenuti sempre più ampi e diversificati”. Sul sito del Ministero degli Esteri si può, inoltre, leggere di come l’Oman intenda allinearsi alle strategie di sviluppo cinesi “rafforzando la cooperazione in ambiti quali il commercio, gli investimenti, l’industria, le infrastrutture, l’intelligenza artificiale e la tecnologia”. Il sultano ha poi riconosciuto il ruolo di Pechino come “guida imprescindibile nel mantenimento della pace e della stabilità globale” sottolineando come l’Oman apprezzi la “posizione imparziale assunta dalla Cina sulle questioni mediorientali ed è pronto a un coordinamento stretto con Pechino per difendere il diritto internazionale, promuovere la risoluzione pacifica delle controversie e favorire, congiuntamente, la sicurezza e la stabilità, sia a livello regionale che globale”.

Nella “Dichiarazione congiunta della Repubblica Popolare Cinese e del Sultanato dell’Oman sull’approfondimento del partenariato strategico Cina-Oman”, pubblicata sempre sul sito del Ministero degli Esteri cinese, si può, inoltre, leggere che l’Oman “ostiene il concetto del Presidente Xi Jinping di costruire una comunità dal futuro condiviso per l’umanità, nonché importanti iniziative quali la cooperazione di alta qualità nell’ambito della Nuova Via della Seta, le iniziative globali per lo sviluppo, la sicurezza, la civiltà e la governance”, ritenendo che “questi concetti e iniziative fondamentali siano utili per affrontare le sfide globali nel nuovo contesto, promuovere la pace mondiale, lo sviluppo e la prosperità comune e contribuire a orientare l’ordine internazionale verso una direzione più giusta e ragionevole”. In merito alle questioni riguardanti il settore dell’IA, la dichiarazione congiunta riporta che entrambe le parti hanno convenuto che questa nuova “rivoluzione” “sta profondamente cambiando i metodi di produzione, gli stili di vita e la ricerca scientifica dei paesi di tutto il mondo”, von la Cina che ha apprezzato la firma da parte dell’Oman “dell’accordo per la creazione dell’Organizzazione mondiale per la cooperazione sull’intelligenza artificiale e la sua adesione come membro fondatore, e accoglie con favore il ruolo attivo dell’Oman nell’organizzazione”.

La dichiarazione sino-omanita riporta, inoltre che entrambe le Parti sostengono “sistema internazionale con le Nazioni Unite al suo centro, l’ordine internazionale fondato sul diritto internazionale e le norme fondamentali delle relazioni internazionali basate sui fini e sui principi della Carta delle Nazioni Unite”, auspicando che Iran e Stati Uniti possano giungere alla cessazione delle ostilità “tornare al più presto al Memorandum d’intesa di Islamabad e a riavviare al più presto il dialogo e i negoziati per raggiungere un accordo globale, anche sulla questione nucleare”. Infine Cina e Oman hanno dichiarato che nello Stretto di Hormuz debba debbano essere ripristinate condizioni per una navigazione sicura, concordando di mantenere una linea di comunicazione tra le due Parti per le questioni relative allo Stretto.

Al termine dei colloqui sono stati firmati degli accordi di cooperazione in settori quali l’applicazione del sistema di navigazione satellitare BeiDou, le catene di approvvigionamento, lo sviluppo verde, gli scambi di valuta locale, i pagamenti digitali e le valute digitali”.

Per quanto riguarda le relazioni di Pechino con i Paesi del Medio Oriente si segnala, inoltre, che il 4 novembre Long Zhou, Direttore Generale del Dipartimento per gli Affari Consolari del Ministero degli Affari Esteri cinese ha co-presieduto ad Abu Dhabi il terzo round di consultazioni consolari tra Cina ed Emirati Arabi Uniti insieme al Sottosegretario Aggiunto per gli Affari Consolari presso il Ministero degli Affari Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Sua Eccellenza Sheikha Hessa bint Sultan Al Nahyan, durante la quale le “due parti hanno condotto discussioni approfondite su temi quali le relazioni consolari sino-emiratine, la facilitazione degli scambi di personale e la tutela della sicurezza, nonché dei diritti e degli interessi legittimi dei rispettivi cittadini all’estero”. Lo stesso giorno l’inviato speciale del governo cinese per la questione mediorientale Zhai Jun, ed il Ministro di Stato presso il Ministero degli Affari Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulaziz bin Saleh Al Khulaifi, hanno avuto un colloquio telefonico (secondo fonti cinesi, sollecitata dalla parte qatariota) che ha riguardato l’ sull’attuale situazione in Medio Oriente e nella regione del Golfo.

Giuseppe Cusano Lanzetta

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