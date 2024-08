CINA. Xi a Sullivan: Opportunità non sfide tra Pechino Washington

Il presidente cinese Xi Jinping ha detto giovedì al consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan che, nonostante i “grandi cambiamenti” nei rapporti bilaterali, Pechino è impegnata a forgiare una relazione stabile con Washington.

Secondo Cctv: ”Ci auguriamo che gli Stati Uniti collaborino con la Cina per raggiungere lo stesso obiettivo, vedano la Cina e il suo sviluppo in modo positivo e razionale, vedano lo sviluppo reciproco come un’opportunità piuttosto che una sfida e lavorino con la Cina per trovare un modo corretto per i due principali paesi di andare d’accordo”, ha detto Xi.

Una breve lettura della Casa Bianca della conversazione di Sullivan con Xi ha affermato che i due hanno discusso di cooperazione antidroga, comunicazioni militari e sicurezza e rischi dell’intelligenza artificiale. Hanno anche toccato “questioni tra le due sponde dello stretto, la guerra della Russia contro l’Ucraina e il Mar Cinese Meridionale”, oltre ai piani per una possibile telefonata tra Xi e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden nelle prossime settimane, riporta Nikkei.

In precedenza, Sullivan aveva incontrato Zhang Youxia, vicepresidente della Commissione militare centrale cinese, ribadendo l’importanza di linee di comunicazione aperte tra le forze armate delle due nazioni. Sullivan ha sottolineato che entrambi i paesi hanno la responsabilità di impedire che la competizione sfoci in conflitti o confronti, secondo la Casa Bianca. La Casa Bianca ha affermato che le due parti hanno riconosciuto che sono stati fatti “progressi” verso comunicazioni militari regolari e sostenute negli ultimi 10 mesi. Sullivan e Zhang hanno pianificato “di tenere una telefonata con il comandante di teatro nel prossimo futuro”.

Altro tema tra Sullivan e Zhang, è stato quello di Taiwan, dell’importanza di mantenere la pace tra le due sponde dello Stretto di Taiwan. Zhang ha detto a Sullivan che la questione di Taiwan è il fondamento politico dei legami Cina-Stati Uniti e una “linea rossa” che non dovrebbe essere oltrepassata, secondo una dichiarazione rilasciata dal Ministero della Difesa cinese: ”La Cina chiede agli Stati Uniti di interrompere la loro collaborazione militare con Taiwan, di smettere di armare e diffondere false narrazioni relative all’isola”, continua la dichiarazione.

Sullivan ha anche ribadito l’impegno di Washington per la libertà di navigazione nel Mar Cinese Meridionale e le sue preoccupazioni su ciò che vede come il sostegno della Cina alla base industriale della difesa russa, un’accusa che Pechino ha ripetutamente respinto. I due funzionari hanno discusso della necessità di evitare errori di calcolo e un’escalation nel cyberspazio, nonché degli sforzi in corso per raggiungere un cessate il fuoco e un accordo di ostaggi tra Israele e il gruppo militante palestinese Hamas a Gaza, ha affermato la Casa Bianca.

I colloqui di giovedì sono avvenuti un giorno dopo che Sullivan e il ministro degli Esteri cinese Wang Yi avevano discusso argomenti simili, insieme ai piani per la possibile chiamata Xi-Biden prima della partenza di quest’ultimo dall’incarico a gennaio. Nei suoi colloqui con Wang, Sullivan ha sottolineato l’impegno di Washington nel difendere i suoi alleati indo-pacifici e ha sollevato ciò che gli Stati Uniti considerano le azioni destabilizzanti di Pechino contro le legittime operazioni marittime filippine nel Mar Cinese Meridionale.

Lucia Giannini