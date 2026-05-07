CINA. Wang Yi auspica armonia senza uniformità tra Washington e Pechino

Si avvicina la data dell’incontro tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino. In questo lasso di tempo si intensificano le visite preparatorie “tecniche” e “politiche”.

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha dichiarato al senatore statunitense Steve Daines, in visita in Cina, che Pechino auspica di “stabilizzare e migliorare concretamente” le relazioni sino-americane, una settimana prima dell’attesissimo vertice tra Xi Jinping e Donald Trump, riporta SCMP.

Nell’incontro con Daines, avvenuto giovedì, il massimo diplomatico cinese ha affermato che Pechino e Washington dovrebbero perseguire “l’armonia senza uniformità” ed essere “partner piuttosto che avversari”.

“Gli Stati Uniti dovrebbero guardare alla Cina in modo obiettivo, sviluppare una percezione razionale della Cina, rispettare sinceramente i suoi interessi fondamentali e gestire adeguatamente le divergenze”, ha detto Wang a Daines.

“Pechino collaborerà con Washington per attuare il consenso raggiunto dai due leader e stabilizzare e migliorare concretamente le relazioni sino-americane”, ha aggiunto Wang, sottolineando la necessità di esplorare insieme la strada giusta per una convivenza armoniosa tra due grandi potenze.

Daines, repubblicano del Montana e stretto alleato di Trump, è a capo di una delegazione di cinque membri in visita a Shanghai e Pechino pochi giorni prima del viaggio del presidente americano a Pechino, riprogrammato in precedenza. Trump definisce il leader cinese Xi un “tipo straordinario”

Se si terrà il 14 e 15 maggio come previsto, il vertice segnerà la prima volta che un presidente degli Stati Uniti si reca in Cina in oltre otto anni e il primo viaggio all’estero di Trump dall’inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, il 28 febbraio.

Molti esperti restano scettici sulla reale portata dell’incontro, riporta AT.

“Trump e Xi non si considerano partner affidabili, né è probabile che lo diventino. In un senso più profondo, sono rivali per definizione: leader di sistemi le cui traiettorie sono fondamentalmente opposte, eppure la cui coesistenza è la loro unica opzione. Le intese che svilupperanno in questo vertice non porranno fine alla rivalità. Nella migliore delle ipotesi, ne definiranno i limiti. Per ora, questo potrebbe essere il massimo che il mondo può aspettarsi dal vertice di Pechino”.

Così si è espresso a riguardo Swaran Singh, professore di relazioni internazionali presso la Jawaharlal Nehru University di Nuova Delhi.

Luigi Medici

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