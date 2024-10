CINA. Volano alto gli influencer rurali. Il governo ringrazia 

La campagna cinese sta emergendo come l’epicentro di contenuti virali, che ridefiniscono attraverso i social media il modo in cui viene percepita la campagna.

Capovolgendo i preconcetti sulla Cina rurale come entroterra di povertà e stagnazione, questa nuova generazione di esperti di social media sta realizzando un cambiamento narrativo incoraggiato dalle autorità; il governo cinese ha dato la sua benedizione agli influencer che promuovono pittoresche immagini rurali. Ciò aiuta a minimizzare gli abissi tra urbano e rurale e ad alimentare l’orgoglio nazionale. Si adatta anche bene alla strategia di rivitalizzazione rurale di Pechino, riporta The Conversation.

Per decenni, la campagna cinese è stata sinonimo di difficoltà e arretratezza. Il Grande Balzo in Avanti della fine degli anni ’50 e dell’inizio degli anni ’60, il disastroso tentativo di Mao Zedong di industrializzare un paese in gran parte agricolo, devastò le comunità rurali e portò a una carestia diffusa con milioni di morti.

La successiva Rivoluzione Culturale sconvolse ulteriormente la vita rurale poiché i giovani istruiti venivano mandati in campagna per la “rieducazione”. Questi eventi traumatici inflissero profonde cicatrici alla psiche e all’economia rurali. Nel frattempo, il sistema “hukou”, che dalla fine degli anni ’50 ha legato i benefici sociali al luogo di nascita di una persona e ha diviso i cittadini in status di residenza “agricola” e “non agricola”, ha creato una netta divisione tra cittadini urbani e rurali.

L’era delle riforme del successore di Mao, Deng Xiaoping, iniziata nel 1978, ha portato nuove sfide. Mentre le città cinesi prosperavano, le campagne restavano indietro. Milioni di “cinesi rurali” sono migrati verso le città per trovare migliori opportunità, abbandonando anziani e svuotando le comunità. Nel 1980, il 19% della popolazione cinese viveva in aree urbane. Entro il 2023, questa cifra è salita al 66%.

Da allora, le politiche governative si sono sviluppate ampiamente verso le aree rurali. L’abolizione delle tasse agricole nel 2006 ha segnato un traguardo importante, dimostrando un rinnovato impegno per la prosperità rurale. Più di recente, la “rivitalizzazione rurale” del presidente Xi Jinping ha posto lo sviluppo delle campagne in prima linea nella politica nazionale. Il lancio dell’iniziativa Internet Plus Agriculture e gli investimenti in piattaforme di e-commerce rurali come Taobao Villages consentono alle comunità agricole isolate di connettersi ai mercati urbani.

Nonostante questi sforzi, il divario di reddito tra aree urbane e rurali della Cina rimane sostanziale, con un reddito disponibile pro capite annuo medio delle famiglie rurali di 21.691 yuan, circa il 40% dell’importo delle famiglie urbane.

Gli agricoltori esperti di digitale e gli abitanti delle campagne hanno utilizzato la nostalgia e l’autenticità per conquistare i social media cinesi, accumulando un numero enorme di follower mentre dipingono la Cina rurale sia come una fuga idilliaca che come un fiorente centro culturale.

Si tratta dei “nuovi contadini” che utilizzano piattaforme come Douyin e Weibo per documentare e commercializzare il loro stile di vita.

Dal 2016, queste piattaforme hanno trasformato la vita rurale in oro digitale. Ciò che è iniziato come una semplice documentazione si è evoluto in un fenomeno che ha attirato un pubblico enorme, alimentato non solo dalla nostalgia, ma anche dalle necessità economiche.

Nelle megalopoli cinesi, dove l’aria è inquinata, c’è chiaramente una fame di qualcosa di reale, qualcosa che non arrivi confezionato in pellicola o con un codice QR. E gli influencer rurali servono frammenti di una vita che molti pensavano perduta a causa dello sviluppo vertiginoso della Cina.

Rispetto alle loro controparti urbane, gli influencer rurali si ritagliano una nicchia unica nel vasto panorama dei social media cinesi. Sebbene fashion blogger, streamer di giochi e guru dello stile di vita dominino piattaforme come Weibo e Douyin, il TikTok cinese, i creatori di contenuti rurali attingono a un diverso romanticismo culturale e a un desiderio di connessione con la natura. Inoltre, i loro contenuti sfruttano la crescente popolarità di piattaforme di video brevi come Kuaishou e Pinduoduo, aumentando la loro portata su un’ampia fascia demografica, dai pensionati nostalgici ai millennial eco-consapevoli.

Inoltre il turismo è in piena espansione in villaggi un tempo dimenticati. L’artigianato tradizionale sta trovando nuovi mercati. Solo nel 2020, Taobao Villages ha registrato un fatturato sbalorditivo di 1,2 trilioni di yuan.

Il governo cinese ha individuato il potenziale della rivitalizzazione rurale. È una situazione vantaggiosa per tutti: gli abitanti del villaggio ottengono opportunità economiche e lo stato raffina la sua reputazione di paladino dei valori tradizionali. I funzionari governativi hanno sfruttato piattaforme come X per mostrare gli sforzi di rivitalizzazione rurale della Cina al pubblico internazionale.

Come per tutti gli algoritmi, c’è un trucco nel nuovo movimento degli agricoltori: più sembra reale, meno reale potrebbe essere in realtà. Il confine tra rappresentazione genuina e fantasia curata si confonde.

I governi locali, riconoscendo il potenziale economico, hanno iniziato a offrire sussidi ai creatori di contenuti rurali, eppure, la nuova tendenza degli agricoltori è un’opportunità per sfidare la narrazione incentrata sull’urbano che ha dominato la storia dello sviluppo della Cina per decenni e riconsiderare se il progresso significhi sempre grattacieli e autostrade, o se ci sia valore nel preservare stili di vita che hanno sostenuto le comunità per secoli.

Si sta, infine, riducendo la distanza culturale che ha a lungo separato le popolazioni rurali e urbane della Cina.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/