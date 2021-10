CINA. Torna la carne bovina italiana nel mercato cinese

L’amministrazione doganale cinese ha detto questa settimana che ha approvato le importazioni di carne bovina dall’Italia a partire dal 26 ottobre. La Cina fa molto affidamento sulle importazioni per soddisfare la crescente domanda di carne da parte di una classe media sempre più ricca.

Vale la pena ricordare che la Cina non riceve più carne bovina dal Brasile, dal 4 settembre, a seguito di un protocollo sanitario tra i due paesi. Lo stesso vale per l’Irlanda da oltre un anno.

Il Brasile ha volontariamente sospeso le vendite al mercato cinese dopo la conferma di due casi atipici di “mucca pazza” nel Mato Grosso e Minas Gerais. Anche se le vendite sono state fermate per decisione del governo brasiliano, spetta alla Cina determinare la fine dell’embargo, che non è ancora avvenuta, riporta MercoPress.

Per quanto riguarda l’Irlanda, più di un anno fa anche le esportazioni di carne bovina verso la Cina sono state sospese in seguito alla scoperta di un caso atipico di Bse. La sospensione temporanea nel maggio 2020 è stata una grave battuta d’arresto per l’Irlanda, visto il tempo e le energie investite nel decennio precedente per assicurarsi l’accesso al mercato cinese.

Nel 2020 le importazioni totali di carne bovina cinese sono state un enorme 1,7 milioni di tonnellate, e si prevede che i livelli aumenteranno ulteriormente quest’anno. Assicurarsi ancora una volta un punto d’appoggio in questo mercato è considerato essenziale per la vitalità a lungo termine dell’industria irlandese della carne bovina.

Le esportazioni di carne bovina irlandese in Cina sono iniziate nel 2018, a seguito di un intenso sforzo diplomatico e industriale, quando due impianti di macellazione sono stati autorizzati a spedire carne bovina nel paese.

Hong Kong e altri mercati dell’Estremo Oriente hanno tradizionalmente fornito sbocchi consolidati per le frattaglie bovine, ma ottenere l’accesso alla Cina per tagli di carne bovina di alta qualità è stata un’impresa più difficile.

Dopo la svolta del 2018, le esportazioni verso la Cina hanno registrato una crescita nel 2019, poiché oltre 20 stabilimenti sono stati certificati per il commercio. Di conseguenza, sono state esportate più di 12.000 tonnellate, con un valore di quasi 40 milioni di euro.

Anche se le vendite cinesi erano piccole rispetto al commercio complessivo di carne bovina dell’Irlanda, che ha totalizzato 560.000 tonnellate nel 2020 e ha generato 2,1 miliardi di euro di ricavi da esportazione, il mercato è stato considerato con un eccellente potenziale di crescita.

