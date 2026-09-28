CINA. Test desertico per i missili cinesi 

L’esercito cinese ha schierato un’unità di difesa aerea della sua aeronautica nel deserto del Gobi. Lì, i sistemi di difesa aerea HQ-9 hanno partecipato a esercitazioni a fuoco vivo e scenari di combattimento in un ambiente diverso da quello a cui sono abituati. L’esercitazione ha anche permesso di testare la mobilità delle unità e la loro capacità di operare su terreni sconosciuti.

L’unità, appartenente al Comando del Teatro Orientale, ricevette l’ordine di trasferirsi nella Cina nord-occidentale. I suoi veicoli furono rapidamente assemblati e caricati su treni militari per iniziare il viaggio verso l’area di addestramento, riporta Zona Militar.

Uno dei cambiamenti più evidenti riguarda la mimetizzazione dei lanciatori del sistema HQ-9. Le immagini diffuse dal Comando del Teatro Orientale mostrano che i veicoli, partiti dalla loro area di origine, presentavano una mimetizzazione boschiva. Una volta giunti nel deserto del Gobi, i lanciatori sono stati verniciati di giallo, una tonalità più adatta all’ambiente desertico.

L’esercitazione ha previsto situazioni mutevoli e diversi scenari di emergenza. Tra questi, attacchi con droni, riparazioni di attrezzature e manovre di emergenza, mentre unità specializzate hanno dovuto rispondere alle diverse situazioni presentate.

Secondo il Global Times , la modifica del camuffamento fa parte di un processo di adattamento all’ambiente. L’esperto ha inoltre osservato che lo spostamento da est a nord-ovest dimostra la mobilità e la capacità di adattamento ambientale delle forze del Comando del Teatro Orientale.

L’HQ-9 appartiene a una famiglia di sistemi di difesa aerea sviluppati dalla Cina. Secondo le informazioni diffuse dai media statali cinesi, il sistema è un missile antiaereo di terza generazione a medio e lungo raggio.

Il sistema è in grado di svolgere operazioni di difesa aerea in qualsiasi condizione meteorologica e di resistere a massicci attacchi aerei in ambienti con intense interferenze elettroniche. Inoltre, le sue capacità includono l’intercettazione di velivoli, droni e munizioni a guida di precisione.

La famiglia HQ-9 è progettata anche per contrastare attacchi di saturazione e offensive a ondate multiple. I suoi componenti includono lanciatori mobili, radar ed elementi di comando: una configurazione che consente di spostare il sistema tra diverse posizioni e di adattarne il dispiegamento alle condizioni operative.

L’esercitazione nel deserto del Gobi si aggiunge ad altri test condotti dalla Cina in territori lontani dalle sue solite aree operative. Nel maggio 2021, una brigata missilistica terra-aria è stata schierata a circa 500 chilometri in territorio inesplorato. Durante quell’esercitazione, le truppe hanno operato in condizioni di oscurità, basse temperature e tempeste di sabbia.

In seguito, le immagini diffuse nell’agosto del 2024 mostravano una variante denominata HQ-9B. Questa versione incorporava lanciatori in grado di trasportare fino a otto missili più piccoli, rispetto ai quattro missili più grandi utilizzati dalle versioni precedenti. Questi missili più piccoli consentono di utilizzare le armi a lungo raggio contro bersagli a distanze più ravvicinate.

Lo sviluppo di diverse varianti mira ad ampliare l’impiego della famiglia HQ-9 contro varie tipologie di minacce. Inoltre, il dispiegamento di questi sistemi nel deserto del Gobi consente di valutare aspetti che vanno oltre le loro capacità tecniche. Mobilità, mimetizzazione, risposta alle emergenze e coordinamento tra unità sono tra le esigenze poste a questi sistemi durante questo tipo di esercitazioni.

Tommaso Dal Passo

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