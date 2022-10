CINA: Tagliati i tassi ipotecari per aiutare l’immobiliare

La banca centrale cinese si è mossa per sostenere il settore immobiliare, consentendo ai governi locali di ridurre i tassi ipotecari per gli acquirenti di prime case in alcune città.

La mossa, annunciata sul sito web della People’s Bank of China, mira a sostenere i prezzi degli immobili e a risollevare il settore immobiliare da una crisi che si è notevolmente intensificata negli ultimi mesi, riporta AF.

La Pboc ha dichiarato che le città potranno decidere se mantenere, abbassare o eliminare la soglia minima per i nuovi acquirenti entro la fine del 2022. La Cina sta riducendo l’enorme peso che sta trascinando la seconda economia mondiale, in quanto gli acquirenti di case si rifiutano di pagare i mutui su centinaia di edifici incompiuti e le tensioni finanziarie degli sviluppatori minano la fiducia nel settore.

A maggio, la banca centrale ha abbassato la soglia minima dei tassi ipotecari per gli acquirenti di prime case a 20 punti base al di sotto del tasso di riferimento per i prestiti con scadenza simile. Il Lpr a cinque anni, il tasso di riferimento per i mutui, è pari al 4,30%.

Per le città in cui il prezzo di vendita delle nuove abitazioni residenziali commerciali è sceso mese su mese e anno su anno tra giugno e agosto 2022, il limite del tasso ipotecario più basso sarà allentato, ha dichiarato la banca centrale.

«L’introduzione di tali politiche e misure contribuisce a sostenere i governi delle città nell’utilizzo completo degli strumenti di policy per promuovere uno sviluppo stabile e sano del mercato immobiliare», ha dichiarato la Pboc.

La banca centrale ha aggiunto che le banche e i clienti possono negoziare per determinare il tasso di interesse specifico dei nuovi mutui per l’edilizia residenziale, per contribuire a ridurre l’onere del debito dei mutuatari e sostenere meglio la domanda di alloggi.

Delle 70 città prese in esame dall’ufficio statistico cinese, 23 hanno visto i prezzi delle nuove abitazioni diminuire consecutivamente in termini mensili e annuali tra giugno e agosto. Otto erano città di seconda fascia, tra cui Tianjin e Wuhan. Le altre 15 erano città di terza e quarta fascia, come Dali nel sud-ovest del Paese e Guilin nel sud.

Sebbene la domanda complessiva sia rimasta debole, più di 200 città, per lo più di piccole dimensioni, hanno adottato misure per sostenere il settore immobiliare in difficoltà dopo che una campagna di riduzione della leva finanziaria da parte delle banche, iniziata a metà del 2020, ha innescato l’insolvenza dei costruttori e un crollo delle vendite.

Le azioni degli sviluppatori cinesi il 30 settembre sono salite a fronte della debolezza del mercato generale. L’allentamento dei tassi ipotecari è stato positivo per il sentiment, ma sono necessarie ulteriori misure di stimolo.

Stando ad una nota di Goldman Sachs, «nei prossimi mesi potremmo assistere a un allentamento delle politiche abitative locali da parte di altri governi locali, ma una ripresa significativa del settore immobiliare dovrebbe richiedere uno sforzo politico maggiore e più tempo».

Maddalena Ingroia