CINA. Tagliate le commissioni per i fondi negoziati in borsa

I grandi fondi cinesi hanno tagliato le commissioni per gli exchange-traded fund, Etf in mezzo alla crescente concorrenza nel settore azionario in espansione da 400 miliardi di dollari. La mossa di mercoledì ha visto le commissioni di gestione e custodia ridotte fino al 70%.

La decisione è arrivata un giorno dopo che Wu Qing, il principale regolatore dei titoli cinesi, si è impegnato a incoraggiare gli investimenti indicizzati e la riforma delle commissioni del settore dei fondi, riporta AF.

Gli Etf, fondi che in genere seguono un indice e vengono negoziati in borsa, hanno avuto un boom quest’anno poiché le società di fondi competono ferocemente per attirare investitori delusi da gestori di fondi attivi con scarse prestazioni. Si prevede che gli ultimi tagli delle commissioni convoglieranno potenzialmente nuovo capitale in un mercato rialzista in declino, ma danneggeranno anche i margini del settore.

“Sta emergendo un prezzo più basso per le commissioni degli ETF. Ciò potrebbe innescare una maggiore compressione delle commissioni nei prossimi trimestri (…) I gestori devono adattarsi e internalizzare i costi per allinearsi alla direzione della politica”, ha affermato la società di consulenza sui fondi Z-Ben Advisors in una nota ai clienti.

China Asset Management Co, il principale gestore cinese di Etf, ha dichiarato che avrebbe tagliato le commissioni in otto prodotti Etf per “abbassare i costi di gestione patrimoniale degli investitori”. La commissione di gestione sarebbe stata ridotta del 70% dallo 0,5% allo 0,15%, mentre la commissione di custodia sarebbe stata dimezzata allo 0,05%. Anche le altre società di fondi cinesi hanno rilasciato dichiarazioni simili.

Gli afflussi netti negli Etf onshore della Cina hanno superato i 900 miliardi di yuan finora quest’anno, sulla buona strada per registrare i maggiori afflussi dell’ultimo decennio, secondo i dati di BNP Paribas. Gli Etf azionari cinesi, che hanno raggiunto 1,81 trilioni di yuan alla fine di giugno, hanno già superato i 3 trilioni di yuan. Si tratta di un balzo del 66% in meno di cinque mesi.

Il boom è stato in parte favorito dai fondi statali che si sono riversati in un mercato in difficoltà all’inizio dell’anno e da una serie di misure di stimolo governative per l’economia in difficoltà negli ultimi mesi. I tagli alle commissioni andranno a vantaggio del fondo sovrano Central Huijin, che detiene Etf per un valore di oltre 100 miliardi di dollari.

Anche la concorrenza spietata per la quota di mercato ha contribuito a ridurre le commissioni e ad attrarre afflussi. La maggior parte dei fondi attivi è stata colta di sorpresa dall’improvvisa corsa al rialzo cinese guidata dagli stimoli iniziata a fine settembre e le loro posizioni conservative hanno fatto sì che non riuscissero a battere gli indici in crescita.

Un indice che negozia i fondi azionari attivi cinesi ha guadagnato solo il 3% quest’anno, molto più indietro rispetto all’indice di riferimento CSI300, che è balzato del 16%.

Maddalena Ingrao

