CINA. Starmer e Xi diventano buoni amici

Il primo Ministro britannico Keir Starmer e il Presidente cinese Xi Jinping hanno salutato con favore la ripresa dei rapporti giovedì, impegnandosi a costruire una partnership economica con accordi tra cui un importante investimento da parte di AstraZeneca che, a loro dire, andrà a beneficio di entrambi i Paesi.

Starmer ha trascorso circa tre ore con Xi in un vertice formale e a un pranzo, durante i quali i due hanno anche chiacchierato di calcio e Shakespeare, riporta Reuters.

Starmer è l’ultimo leader occidentale a recarsi in Cina, e il primo britannico in 8 anni, mentre le nazioni si proteggono dall’imprevedibilità del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e i colloqui di giovedì hanno incluso anche questioni di sicurezza, la guerra della Russia in Ucraina e i diritti umani.

Il Premier britannico ha citato il piano di AstraZeneca per sviluppare nuovi farmaci investendo 15 miliardi di dollari nelle sue attività in Cina, a dimostrazione dei benefici che potrebbero derivarne per entrambi i Paesi.

Ma ha anche affermato che legami più stretti consentirebbero alla Gran Bretagna di impegnarsi in un “dialogo franco” in caso di disaccordo.

Starmer, il cui governo laburista di centro-sinistra sta faticando a garantire la crescita economica promessa, ha fatto del miglioramento delle relazioni con la seconda economia mondiale una priorità, nonostante i dubbi sullo spionaggio e sui diritti umani.

“La Cina è un attore fondamentale sulla scena globale ed è fondamentale costruire una relazione più sofisticata in cui possiamo identificare opportunità di collaborazione, ma naturalmente anche consentire un dialogo significativo sulle aree in cui non siamo d’accordo”, ha detto Starmer a Xi all’inizio del loro incontro.

Xi ha affermato che i rapporti con la Gran Bretagna hanno subito “colpi di scena” che non servivano gli interessi di nessuno dei due paesi e che la Cina era pronta a sviluppare una partnership a lungo termine.

“Possiamo ottenere un risultato che possa resistere alla prova della storia”, ha detto Xi a Starmer, affiancato dai suoi principali ministri, durante il loro vertice nella Grande Sala del Popolo. L’emittente statale cinese CCTV, riporta AP, ha affermato che Xi ha sottolineato, senza menzionare direttamente gli Stati Uniti, che le “grandi potenze” devono rispettare il diritto internazionale, altrimenti il ​​mondo regredirà in una “giungla”.

La visita di Starmer segue le orme del primo Ministro canadese Mark Carney.

Il leader britannico ha dichiarato ai giornalisti di aver fatto progressi nelle trattative con Pechino per ridurre i dazi sul whisky e ha annunciato un nuovo accordo in base al quale i britannici che visitano la Cina per meno di 30 giorni non avranno più bisogno del visto.

I legami tra Gran Bretagna e Cina si erano deteriorati per anni sotto i precedenti governi conservatori, quando Londra aveva limitato alcuni investimenti cinesi per preoccupazioni sulla sicurezza nazionale ed espresso preoccupazione per la repressione delle libertà politiche a Hong Kong.

“Ho promesso 18 mesi fa, quando siamo stati eletti al governo, che avrei fatto sì che la Gran Bretagna tornasse ad aprirsi all’esterno”, ha detto Starmer a Xi durante i colloqui al vertice.

Xi sembra aver riconosciuto le critiche che Starmer ha dovuto affrontare per aver contattato la Cina nonostante le preoccupazioni per la sicurezza nazionale e i diritti umani. Il Regno Unito ha recentemente approvato il controverso progetto di un’enorme ambasciata cinese a Londra, rimuovendo un punto critico nelle relazioni ma anche dissipando i timori che la “mega-ambasciata” avrebbe facilitato alla Cina lo spionaggio e l’intimidazione dei dissidenti, riporta AP.

“Le cose belle spesso arrivano con le difficoltà”, ha affermato Xi. “Finché è la cosa giusta da fare, in linea con gli interessi fondamentali del Paese e del loro popolo, i leader non si tireranno indietro di fronte alle difficoltà e andranno avanti con coraggio”.

Tommaso Dal Passo

