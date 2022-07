CINA. S&P: debito pubblico a rischio per molte città cinesi

Quasi un terzo delle amministrazioni locali e regionali cinesi potrebbe trovarsi, alla fine di quest’anno, in una situazione finanziaria talmente disastrosa da richiedere un’azione correttiva, come il taglio delle spese, poiché il crescente onere degli interessi e la contrazione delle entrate derivanti dalla vendita dei terreni continuano a pesare sui bilanci.

Secondo una regola stabilita dal Consiglio di Stato cinese nel 2016, le autorità locali i cui interessi passivi superano il 10% del bilancio devono attuare piani di consolidamento fiscale. S&P Global stima che tra il 10% e il 30% delle circa 300 divisioni amministrative a livello di prefettura della Cina supereranno questa soglia alla fine del 2022, rispetto a meno del 5% nel 2020, riporta Nikkei.

Il recente crollo del mercato immobiliare è un fattore importante. Le autorità locali dipendono in larga misura dalle entrate derivanti dalla vendita dei diritti d’uso dei terreni agli sviluppatori, che sono diminuite a causa del rallentamento del mercato immobiliare.

Nel frattempo, si sta accumulando il carico di debito, in particolare le obbligazioni per finanziare la spesa infrastrutturale promossa dal governo centrale per stimolare l’economia. Le obbligazioni infrastrutturali in circolazione sono aumentate tra il 30% e il 40% all’anno, costituendo il 57% di tutto il debito pubblico locale alla fine di maggio, con un aumento di 20 punti percentuali rispetto alla fine del 2017.

S&P Global ha dichiarato di non aspettarsi un’applicazione rigorosa della soglia del 10% dell’onere degli interessi nelle circostanze attuali, in particolare per quanto riguarda la lotta della Cina contro la pandemia di coronavirus. Le autorità locali sostengono gran parte dell’onere finanziario della politica zero-COVID del governo centrale. Pechino, ad esempio, richiede la prova di un test Pcr negativo nelle 72 ore precedenti per entrare nei ristoranti e nei locali pubblici, e la città copre il costo dei test gratuiti per i residenti.

La società di brokeraggio cinese Soochow Securities stima che i test di massa regolari in tutte le più grandi città cinesi, come Pechino e Shanghai, potrebbero costare fino a 1.700 miliardi di yuan all’anno. Alcune città hanno rielaborato i loro bilanci per ridurre le spese non essenziali.

Luigi Medici